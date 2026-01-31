Tổng Bí thư: Điểm đến cuối cùng là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân 31/01/2026 19:14

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh nếu không sớm đổi mới tư duy và hành động nâng cao năng lực quản trị, điều hành và tổ chức lại không gian kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường kinh doanh, chất lượng lao động, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, Điện Biên sẽ khó tạo ra bứt phá.

Chiều 31-1, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn Công tác của Trung ương đã làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, có kết nối trực tuyến đến điểm cầu 45 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên thời gian qua.

Tổng Bí thư cũng đã chỉ ra một số hạn chế và nhấn mạnh nếu không sớm đổi mới tư duy và hành động nâng cao năng lực quản trị, điều hành và tổ chức lại không gian kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường kinh doanh, chất lượng lao động, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, Điện Biên sẽ khó tạo ra bứt phá.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Theo Tổng Bí thư, Điện Biên đang đứng trước những thời cơ và thách thức đan xen. Ông đề nghị trong giai đoạn tới, tỉnh cần kiện toàn, nâng cao năng lực hoạt động của cán bộ cấp xã, có trình độ, có khả năng ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ, nhiệt huyết, trách nhiệm.

Việc thực hiện chính quyền địa phương hai cấp phải được triển khai nghiêm túc, để nhân dân cảm nhận được sự chuyển biến của chính quyền địa phương thực sự gần dân, sát với dân, giải quyết mọi yêu cầu của dân. Mọi chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng phải được triển khai ở cấp cơ sở, cấp chi bộ, đảng bộ, cấp xã, cấp tỉnh.

Tỉnh phải chú ý phát triển các hạ tầng về giao thông, hạ tầng số, công nghệ, dữ liệu. Mọi ngành đều có trách nhiệm hoàn thiện các dữ liệu, vì đó là những nguồn tài nguyên dữ liệu chất lượng đang bị lãng phí.

Tổng Bí thư nhấn mạnh Điện Biên phải tăng cường quản lý, giám sát có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, triển khai hiệu quả đến từng người dân, giảm bớt các khâu trung gian, để người dân được thụ hưởng.

Trong quá trình xây dựng, triển khai các chương trình, phải lắng nghe những ý kiến đóng góp của nhân dân. Điểm đến cuối cùng là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, do đó phải có tư duy, cách làm mới hiệu quả và phù hợp.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng cần thực hiện mục tiêu kết nối với doanh nghiệp, phát triển việc làm ở địa phương; khuyến khích phát triển Nghị quyết 68, phát triển kinh tế tư nhân.

Tổng Bí thư yêu cầu tập trung chú trọng về đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao. Nếu muốn kinh tế phát triển phải có nguồn nhân lực, trong đó công tác giáo dục và đào tạo phải được chú ý bố trí đủ thầy, đủ trò.

Điện Biên phải chủ động nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nhất là phải đào tạo nguồn nhân lực gắn với các ưu tiên của địa phương. Tỉnh thực hiện các giải pháp hỗ trợ người dân thoát nghèo; tăng cường, thực hiện chính sách xã hội, hỗ trợ hộ gia đình, đồng bào dân tộc nâng cao năng suất, chất lượng sản xuất, kinh doanh, xóa đói nghèo. Chính phủ, các bộ, ngành luôn đồng hành với địa phương để triển khai những chương trình cụ thể có hiệu quả.

Về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, Tổng Bí thư lưu ý phải giữ vững biên giới để phát triển và phát triển để củng cố biên giới vững chắc. Điện Biên cần chú ý xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm với yêu cầu trọng tâm là nâng cao năng lực tổ chức thực hiện gắn với trách nhiệm cùng với hiệu quả, kết quả thiết thực.

Tổng Bí thư nhấn mạnh Điện Biên là mảnh đất lịch sử linh thiêng, nơi ý chí độc lập, tinh thần quật cường và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam được hun đúc bằng những hy sinh to lớn; truyền thống ấy tiếp tục đặt ra trách nhiệm lớn lao cho hôm nay và mai sau.

Báo cáo của tỉnh Điện Biên cho thấy năm 2025, tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 17,78%, giảm 3,51% so với năm trước. Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, tăng diện tích cây công nghiệp. Du lịch tiếp tục là điểm sáng với hơn 1,45 triệu lượt khách.

Quốc phòng - an ninh được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, không phát sinh điểm nóng, vụ việc phức tạp. Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đến nay đã hoạt động ổn định, thông suốt. Cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp xã cơ bản đã nhận thức và có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng sát thực tiễn.

*Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã chứng kiến lễ ký kết và trao Biên bản ghi nhớ về hợp tác đầu tư giữa lãnh đạo tỉnh Điện Biên và lãnh đạo Tập đoàn Sun Group; tặng quà Tết cho một số gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo.