Người Hà Nội khoác áo ấm ra đường trong đợt lạnh đầu tiên 22/10/2025 09:23

(PLO)- Không khí lạnh tăng cường ngày hôm nay, 22-10, khiến nền nhiệt miền Bắc giảm sâu, người Hà Nội ra đường đã phải mặc thêm áo khoác mỏng.

Sáng nay, 22-10, tại Thủ đô Hà Nội trời se lạnh, nền nhiệt độ đầu ngày dao động khoảng 18-20°C, kèm theo gió đông bắc cấp 3 khiến nhiều người dân Hà Nội khi ra đường phải mặc thêm chiếc khoác mỏng hoặc áo gió.

Video: Người Hà Nội khoác áo ấm ra đường đợt lạnh đầu tiên

Các chuyên gia thời tiết cho biết đợt không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng đến khu vực miền Bắc, trong đó Hà Nội có dấu hiệu lạnh hơn vào sáng sớm và đêm.

Tại các quận nội thành như Cầu Giấy, Thanh Xuân, Đống Đa, từ 6 giờ sáng, nhiều người đi làm bằng xe máy đã phải mặc áo gió hoặc khoác thêm áo len mỏng. Nhiều phụ huynh đưa con đi học cũng chủ động mặc thêm áo ấm cho con.

Một số người cho biết chỉ cần di chuyển vài phút ngoài trời là cảm nhận rõ hơi lạnh buổi sớm, đặc biệt khi qua các đoạn đường thoáng như đường Láng, Phạm Văn Đồng hay Đại lộ Thăng Long.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt không khí lạnh lần này sẽ còn duy trì trong 1-2 ngày tới, khiến đêm và sáng sớm thời tiết Hà Nội tiếp tục có cảm giác lạnh.

Người dân được khuyến cáo mặc ấm khi ra đường sớm, đặc biệt là trẻ em, người già và người có bệnh về hô hấp.

Một số hình ảnh mà PV ghi nhận sáng 22-10:

Nhiệt độ tại Thủ đô Hà Nội sáng 22-10 giảm sâu, dao động 18-27 độ. Nhiệt độ giảm lúc sáng sớm khiến nhiều người dân ra đường phải mặc áo khoác. Ảnh: PV

Tại một số tuyến đường thoáng, lộng gió như đường Láng, Tây Hồ, Đại lộ Thăng Long... có cảm giác lạnh hơn. Ảnh: PV

Đợt không khí lạnh lần này được dự báo ảnh hưởng đến khu vực Hà Nội trong 1-2 ngày. Ảnh: PV

Không khí lạnh khiến thói quen sinh hoạt của người Hà Nội thay đổi. Ảnh: PV

Một số người trùm áo kín đầu để tránh gió lạnh đầu mùa. Ảnh: PV