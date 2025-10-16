Cảm lạnh và ho, những thói quen cần tránh 16/10/2025 08:22

(PLO)- Cổ họng đau rát, ho dai dẳng, nguyên nhân có thể xuất phát từ chính những thói quen quen thuộc mà bạn không hề để ý.

Theo Doctor NDTV, một số thói quen hàng ngày thực sự có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng cảm lạnh và ho, khiến quá trình phục hồi chậm hơn. Từ việc uống không đủ nước đến lựa chọn thực phẩm không lành mạnh, những sai lầm nhỏ này có thể gây kích ứng cổ họng.

Tránh những thói quen này có thể giúp bạn mau lành bệnh và giúp đường thở thông thoáng hơn.

Không uống đủ nước

Cơ thể thiếu nước khiến đờm đặc và cơn ho nặng hơn. Hãy uống đủ nước, ưu tiên nước ấm hoặc trà thảo mộc để làm dịu cổ họng.

Ăn đồ chiên rán, cay hoặc chế biến sẵn

Thức ăn nhiều dầu mỡ, cay hoặc chế biến sẵn có thể gây kích ứng cổ họng và làm tăng tình trạng viêm. Thay vào đó, hãy chọn những bữa ăn nhẹ, dễ tiêu và nấu tại nhà.

Lạm dụng siro ho

Dùng quá liều khuyến cáo có thể gây ra các tác dụng phụ như buồn ngủ hoặc các vấn đề về tiêu hóa. Luôn tuân thủ theo lời khuyên của bác sĩ.

Không nghỉ ngơi đủ

Cố gắng làm việc khi đang bệnh khiến cơ thể không đủ năng lượng để phục hồi. Hãy cho mình thời gian nghỉ ngơi để hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả.

Uống đồ lạnh

Đồ uống lạnh có thể khiến cổ họng đau rát và ho nặng hơn. Nước ấm hoặc trà gừng, mật ong là lựa chọn tốt hơn.

Uống nước đá khi bị cảm lạnh và ho có thể khiến cổ họng đau rát và kéo dài cơn ho.

Lơ là việc rửa tay

Không rửa tay thường xuyên hoặc chạm vào mặt dễ khiến vi khuẩn, virus lây lan và tái nhiễm bệnh.

Hút thuốc hoặc tiếp xúc với khói thuốc

Khói thuốc lá gây kích ứng đường thở và kéo dài thời gian ho. Ngay cả khói thuốc lá thụ động cũng có thể làm trầm trọng thêm tình trạng nghẹt mũi và kích ứng cổ họng.