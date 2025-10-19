Thời tiết ngày 19-10: Bắc Bộ mưa rải rác, đêm và sáng trời lạnh, vùng núi rét 19/10/2025 08:43

(PLO)-Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, thời tiết ngày 19-10, Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời chuyển mát, sau đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

