Lợi dụng mưa bão, 4 người đi trộm điều hòa, tủ lạnh 11/10/2025 17:57

(PLO)- Lợi dụng người dân sơ tán vì mưa bão, bốn người sử dụng thuyền đi trộm tài sản.

Ngày 11-10, theo thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, Công an xã Tân Phú đã bắt giữ bốn nghi can lợi dụng mưa bão để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Nguyễn Viết Phương tại cơ quan công an. Ảnh: V.HẬU.

Bốn người bị bắt giữ gồm Nguyễn Viết Phương (30 tuổi), Nguyễn Viết Sơn (27 tuổi), Nguyễn Viết Mạnh (18 tuổi, em trai của Phương và Sơn, cùng trú xã Tân Phú) và Nguyễn Hồng Hùng (30 tuổi, trú xã Nghĩa Đồng, tỉnh Nghệ An).

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 9-10, Công an xã Tân Phú nhận được tin báo của người dân ở xóm Thuận Yên về việc gia đình bị mất nhiều tài sản có giá trị trong thời gian đi tránh bão số 11.

Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, lực lượng công an xã đã khẩn trương triển khai điều tra, truy xét.

Công an xã Tân Phú bắt giữ nhóm trộm tài sản lúc người dân sơ tán tránh bão. Ảnh: V.HẬU.

Chỉ sau chưa đầy 24 giờ tiếp nhận tin báo, Công an xã Tân Phú đã bắt giữ Phương, Sơn, Mạnh và Hùng.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận lợi dụng tình hình mưa bão số 11, nước sông dâng cao, người dân đi chạy lũ nên nhà cửa, trang trại không có người trông coi để đi trộm tài sản.

Tang vật công an thu giữ.

Phương là người chủ mưu, rủ hai em trai và em họ chuẩn bị kìm cộng lực, sử dụng hai thuyền để di chuyển đến các nhà trộm tài sản khi người dân sơ tán.

Tang vật công an thu giữ gồm hai thuyền, hai bộ điều hòa, hai tủ lạnh, một máy gặt lúa cùng nhiều tài sản khác, tổng trị giá hơn 100 triệu đồng.