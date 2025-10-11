Một phụ nữ lừa đảo hơn 3,5 tỉ đồng rồi đi làm công nhân 11/10/2025 10:55

(PLO)- Với chiêu trò giúp mua gom đất nông nghiệp, người phụ nữ lừa đảo, chiếm đoạt được 3,5 tỉ đồng rồi bỏ trốn và đi làm công nhân.

Sáng 11-10, tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Huyền (36 tuổi, trú xã Nguyễn Trãi, tỉnh Hưng Yên) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trần Thị Huyền tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Trước đó, tháng 6-2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên tiếp nhận đơn tố giác của chị LTH (42 tuổi, trú tại Hà Nội) tố cáo một người phụ nữ lừa đảo tên là Huyền và đã chiếm đoạt tài sản thông qua việc mua bán đất đai rồi bỏ trốn.

Qua truy tìm, ngày 1-10, lực lượng công an phát hiện Huyền đang đi làm công nhân tại Khu công nghiệp VSIP (Bắc Ninh) nên đã triệu tập về trụ sở Công an tỉnh để đấu tranh làm rõ.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2019, chị H quen biết Huyền và cùng hợp tác trồng nho trên đất ruộng của gia đình Huyền tại thôn Đặng Đinh, xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi (nay là xã Nguyễn Trãi, tỉnh Hưng Yên). Lợi dụng mối quan hệ này, Huyền nhiều lần đưa ra thông tin gian dối về việc có thể mua các thửa ruộng xung quanh khu vực với giá 77 triệu đồng/sào (360 m²), đề nghị chị H chuyển tiền để nhờ đứng tên giúp vì không phải người địa phương.

Tin tưởng, từ tháng 11-2022 đến tháng 3-2023, chị H nhiều lần chuyển cho Huyền tổng số tiền hơn 3,5 tỉ đồng để mua đất mở rộng khu vườn nho. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Huyền không mua đất mà sử dụng toàn bộ vào mục đích cá nhân, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục mở rộng điều tra.

Cơ quan điều tra đề nghị những ai là bị hại trong vụ việc liên quan đến Trần Thị Huyền liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên (số 79A Trưng Trắc, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.