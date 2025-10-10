Bắt giữ 2 người bán thiếu nữ 14 tuổi sang Trung Quốc lấy 280 triệu đồng 10/10/2025 17:00

(PLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã bắt giữ Lương Thị Hưng và Vi Thị Phượng vì hành vi bán thiếu nữ 14 tuổi sang Trung Quốc từ 2018.

Ngày 10-10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã bàn giao Lương Thị Hưng và Vi Thị Phượng cùng hồ sơ vụ án cho Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An để tiếp tục điều tra, xử lý.

Vi Thị Phượng và Lương Thị Hưng bị bắt giữ do bán thiếu nữ sang Trung Quốc lấy 280 triệu đồng.

Nghi can Hưng (37 tuổi) trú tại bản Piêng Ồ, xã Nga My, tỉnh Nghệ An và Phượng (57 tuổi), trú tại bản Cánh, xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An, đang bị điều tra về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.

Năm 2019, Hưng và Phượng đã lừa đưa em VTTh (14 tuổi) từ Việt Nam sang Trung Quốc, bán cho một người đàn ông bản địa để làm vợ với giá 5 vạn nhân dân tệ (tương đương khoảng 280 triệu đồng).

Thực hiện chuyên án NA1025, về đấu tranh với đường dây mua bán người dưới 16 tuổi trên địa bàn biên giới tỉnh Nghệ An, Đồn Biên phòng Nậm Cắn chủ trì phối hợp với Phòng Nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng Nghệ An cùng lực lượng công an bắt giữ Hưng và Phượng.