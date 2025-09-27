Bắt giam kẻ tống tình thiếu nữ dưới 16 tuổi qua mạng xã hội 27/09/2025 19:56

Ngày 27-9, Công an xã Bảo Lâm 3 cho biết đang phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị liên quan để điều tra, truy tố Lê Văn Mạnh về các tội “hiếp dâm” và “dâm ô” người dưới 16 tuổi.

Lê Văn Mạnh tống tình thiếu nữ bị cơ quan chức năng bắt giữ. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Hơn 10 ngày trước, Công an xã Bảo Lâm 3 tiếp nhận đơn tố cáo của một cô gái trẻ (chưa đủ 16 tuổi, đổi tên là Lan). Theo trình bày của nạn nhân, đầu tháng 9-2025, Lan thấy tài khoản Facebook của Lê Văn Mạnh (tự xưng là H nữ) đăng tin tuyển mẫu ảnh với tiền công 1 triệu đồng/ảnh. Tin tưởng sẽ được làm mẫu, Lan chụp ảnh, quay video khỏa thân gửi cho Mạnh.

Trước khi thực hiện, Lan nghi ngờ và lo lắng hình ảnh bị phát tán. Tuy nhiên, Mạnh trấn an, hứa bảo mật thông tin. Ngay sau khi có được các hình ảnh, video, đối tượng bộc lộ bản chất tống tình, liên tục ép nạn nhân gửi thêm ảnh, video và đe dọa sẽ công khai nếu không chịu gặp mặt quan hệ tình dục. Quá sợ hãi, Lan đã trình báo cơ quan công an nhờ giúp đỡ.

Sau khi tiếp nhận tố cáo, Công an xã Bảo Lâm 3 phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh nhanh chóng vào cuộc điều tra. Qua công tác quản lý địa bàn, thu thập chứng cứ và xác minh thông tin, lực lượng công an đã triệu tập Lê Văn Mạnh. Ban đầu, Mạnh chối tội, đưa ra chứng cứ ngoại phạm, nhưng trước những chứng cứ vững chắc, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.