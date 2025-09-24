Công an vào cuộc vụ 'Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 2 lần nhận điện thoại khẩn' 24/09/2025 10:47

(PLO)- Ngay sau khi PLO phản ánh thông tin Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em (111) 2 lần nhận điện thoại khẩn, Công an lập tức vào cuộc.

Tối 23-9, sau khi PLO đăng bài Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 2 lần nhận điện thoại khẩn về bé gái ở Lâm Đồng, Công an xã Tân Hải (Lâm Đồng) đã lập tức vào cuộc, đề xuất UBND xã thành lập đoàn công tác để xác minh.

Công an xã Tân Hải vào cuộc xác minh, bảo vệ trẻ em sau khi PLO phản ảnh thông tin. (Ảnh minh họa)

Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra thân thể cháu D (15 tuổi), xác nhận có 2 vết thương bầm tím trên tay. Cháu D trình bày các vết thương trên là do bị mẹ đánh vào ngày 20-9 và mong muốn cha mẹ đừng dùng từ ngữ thô tục để nói chuyện với cháu; đừng lớn tiếng ảnh hưởng đến học tập và cha mẹ cần lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cháu.

Cha mẹ cháu D cho biết họ đi làm suốt ngày không có ở nhà. Người mẹ thừa nhận ngày 20-9 có dùng vá múc cơm đánh lên tay con gái và la con là chỉ muốn dạy dỗ cho con trở thành người tốt hơn, có trách nhiệm với gia đình.

Đoàn công tác đã lập biên bản ghi nhận sự việc, yêu cầu cha mẹ cháu D cam kết chấp hành các qui định về bảo vệ trẻ em; có biện pháp giáo dục, quản lý con phù hợp, không sử dụng lời nói, hành động ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý của con.

Cạnh đó, thường xuyên quan tâm, cho phép con tham gia các hoạt động lành mạnh, phù hợp với lứa tuổi; tạo không gian riêng tư cho con học tập, sinh hoạt…

UBND xã cũng giao Hội Phụ nữ thôn Tân Hải tiếp tục có trách nhiệm kiểm tra, giám sát thường xuyên; đồng thời cho cháu D số điện thoại đường dây nóng của UBND xã và Công an xã Tân Hải để phản ánh nếu còn xảy ra hành vi bạo lực trong gia đình.

Theo Công an xã, trước đó, vào ngày 12-9, sau khi tiếp nhận thông tin từ Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng; UBND xã và Công an xã đã làm việc trực tiếp với cha mẹ cháu D xác định tình trạng sức khỏe của cháu ổn định, gia đình cũng chăm lo đầy đủ điều kiện cho cháu sinh hoạt, học tập, đồng thời đề nghị gia đình thay đổi biện pháp giáo dục, dạy dỗ con cái.

Như PLO đã đưa, Ngày 23-9, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã có công văn gởi UBND xã Tân Hải đề nghị xác minh thông tin, thực hiện can thiệp, trợ giúp, bảo vệ trẻ em bị bạo lực.

Cụ thể, ngày 12-9, Sở Y tế tiếp nhận thông tin từ Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (111) về việc cháu D bị ba, mẹ mắng chửi nặng lời và dùng chổi đánh có nhiều người chứng kiến.

Sau khi UBND, Công an xã Tân Hải xác minh và thực hiện trợ giúp, bảo vệ trẻ em bị xâm hại thì ngày 20-9, Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em tiếp tục nhận thông tin phản ánh từ về tình trạng bạo hành lặp lại. Lần này, mức độ nghiêm trọng hơn khi cháu D không chỉ bị lăng mạ mà còn bị mẹ đánh vào tay gây bầm tím, khiến cháu phải bỏ chạy khỏi nhà trong sợ hãi.

Ngày 23-9, Sở Y tế có công văn tiếp tục đề nghị UBND xã Tân Hải tiếp tục chỉ đạo Công an xã, phòng Văn hóa - Xã hội tiến hành xác minh thông tin, bảo vệ trẻ em và báo cáo Sở Y tế trước ngày 27-9 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.