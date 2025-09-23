Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 2 lần nhận điện thoại khẩn về bé gái ở Lâm Đồng 23/09/2025 16:42

(PLO)- Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 2 lần nhận kêu cứu về trường hợp bé gái 15 tuổi bị cha mẹ ở Lâm Đồng chửi rủa, bạo hành.

Ngày 23-9, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã có công văn gởi UBND xã Tân Hải đề nghị xác minh thông tin, thực hiện can thiệp, trợ giúp, bảo vệ trẻ em bị bạo lực xâm hại.

Chỉ trong vòng hơn 1 tuần, bé gái 15 tuổi đã bị bạo hành 2 lần. Ảnh minh họa.

Cụ thể, ngày 12-9, Sở Y tế tiếp nhận thông tin từ Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (111) về việc cháu TD (sinh năm 2010), thường trú tại thôn Hiệp Tiến xã Tân Hải bị ba, mẹ mắng chửi nặng lời và dùng chổi đánh có nhiều người chứng kiến.

Sở Y tế đã chuyển thông tin đến xã Tân Hải để xác minh và thực hiện trợ giúp, bảo vệ trẻ em bị xâm hại.

Sau khi tiếp nhận thông tin, xã Tân Hải đã thành lập tổ công tác để làm việc với cháu TD và ba, mẹ của cháu về nội dung trên và UBND xã đã có văn bản báo cáo Sở Y tế.

Tuy nhiên ngày 20-9, Sở Y tế tiếp tục nhận thông tin phản ánh từ Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em về tình trạng bạo hành lặp lại. Lần này, mức độ nghiêm trọng hơn khi cháu T.D không chỉ bị lăng mạ bằng những lời lẽ cay nghiệt mà còn bị mẹ đánh vào tay gây bầm tím, khiến cháu phải bỏ chạy khỏi nhà trong sợ hãi.

Để bảo vệ, trợ giúp cho trẻ em bị xâm hại, bạo lực, đồng thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với những đối tượng có hành vi xâm hại trẻ em, Sở Y tế đề nghị UBND xã Tân Hải tiếp tục chỉ đạo Công an xã, Phòng Văn hóa - Xã hội tiến hành xác minh thông tin và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan thực hiện việc trợ giúp, ổn định tâm lý cho trẻ bị xâm hại theo quy định đồng thời tư vấn cho trẻ về quyền, bổn phận của trẻ em được quy định tại Luật trẻ em 2016.

Thực hiện tư vấn cho ba mẹ có biện pháp giáo dục trẻ em phù hợp; áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật để tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc. Báo cáo kết quả xử lý, trợ giúp trẻ em bị xâm hại, bạo lực gửi về Sở Y tế trước ngày 27-9 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.