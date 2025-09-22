Bơm vốn cho cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương: Rút ngắn TP.HCM-Đà Lạt 22/09/2025 17:36

(PLO)- Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý phân bổ hơn 1.900 tỉ đồng để thực hiện dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương.

Ngày 22-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết tán thành, thông qua nghị quyết về phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương năm 2024 giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Tại nghị quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Trung ương năm 2025 hơn 1.900 tỉ đồng cho tỉnh Lâm Đồng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (giai đoạn 1).

Phối cảnh cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương.

Trước đó, UBND tỉnh Lâm Đồng có bốn nhóm kiến nghị, đề xuất Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn; trong đó có việc giao vốn dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương.

Theo đó, tỉnh Lâm Đồng đề nghị Bộ Tài chính xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền giao vốn ngân sách trung ương kế hoạch 2025 với tổng số tiền 2.500 tỉ đồng.

Cao tốc Bảo Lộc- Liên Khương là đường bộ cấp I theo hình thức hợp tác công–tư (PPP), dài 73,6 km, quy mô giai đoạn 1 nền đường 17 m, bốn làn xe, bố trí làn dừng khẩn cấp không liên tục.

Khởi công cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương. Ảnh VT.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 17.718 tỉ đồng; trong đó phần vốn ngân sách nhà nước khoảng 7.761 tỉ đồng, chiếm 43,8% tổng mức đầu tư (ngân sách địa phương 5.261 tỉ đồng, ngân sách trung ương 2.500 tỉ đồng); phần vốn do nhà đầu tư huy động khoảng 9.957 tỉ đồng, chiếm khoảng 56,2% tổng mức đầu tư.

Dự án cao tốc Bảo Lộc- Liên Khương được đầu tư bởi liên danh T&T – Futa Group – Phương Thành với theo hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT).

Dự án được khởi công hồi cuối tháng 6-2025, thời gian thi công dự kiến 30 tháng. Thời gian khai thác kinh doanh hơn 19 năm 10 tháng.

Tuy nhiên, chỉ sau ba tháng khởi công, công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư đã nảy sinh nhiều vướng mắc.

Khi hoàn thành, cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương sẽ rút ngắn thời gian từ TP.HCM đến Đà Lạt. Ảnh PN.

Khi hoàn thành, cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương sẽ có tốc độ khai thác 80-100 km/ giờ, rút ngắn thời gian từ TP.HCM đến Đà Lạt chỉ còn 3 tiếng đồng hồ, thay vì hơn 7 tiếng đồng hồ như hiện nay.

Tuyến giao thông này không chỉ giảm áp lực cho Quốc lộ 20 mà còn mở ra động lực phát triển mới cho cả vùng, kết nối mạnh mẽ hơn du lịch, thương mại và nông nghiệp công nghệ cao.