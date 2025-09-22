12 cơ sở nha khoa ở Lâm Đồng bị phạt, đình chỉ hoạt động 22/09/2025 16:31

(PLO)- 12 cơ sở nha khoa ở Lâm Đồng không có giấy phép hoạt động, bị phạt hành chính, đình chỉ hoạt động.

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành hàng loạt công văn đề nghị UBND, công an các xã, phương giám sát hoạt động các cơ sở y tế, cơ sở nha khoa vi phạm.

Theo Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, trong tháng 9-2025, sở kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định pháp luật về hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cơ sở có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và Sở Y tế đã xử phạt vi phạm hành chính.

Một cơ sở nha khoa trong danh sách bị xử phạt.

Sở Y tế Lâm Đồng đề nghị UBND các xã, phường liên chỉ đạo phòng văn hóa – xã hội, công an xã, phường phối hợp các đơn vị liên quan giám sát việc hoạt động đối với cơ sở y tế, cơ sở nha khoa vi phạm. Nếu vi phạm phải có biện pháp xử lý hoặc đề xuất xử lý theo quy định.

Tham mưu cho UBND xã, phường xây dựng kế hoạch và thành lập đoàn kiểm tra liên ngành theo định kỳ, đột xuất về hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn.

Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, kịp thời phát hiện; kiến nghị UBND xã, phường xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền phải lập hồ sơ chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý; đồng thời công khai kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo cho cộng đồng.

Cũng theo Sở Y tế Lâm Đồng, phòng khám đa khoa Đà Lạt thuộc Công ty TNHH Hải Thắng Thu Cúc tại phường Xuân Hương – Đà Lạt không lưu trữ hồ sơ, bệnh án theo quy định của pháp luật; cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, đã bị phạt 94 triệu đồng; tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh ba tháng; tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở hai tháng.

Thanh tra Sở Y tế Lâm Đồng đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 10 cơ sở nha khoa gồm Răng Xinh ở xã Trường Xuân, An Khang ở xã Nhân Cơ, Thanh Hiền ở xã Tuy Đức, Trần Đồng Sài Gòn, Phương ở xã Kiến Đức, Đức Hạnh ở xã Thuận An, Thánh Tâm, Việt Mỹ ở xã Quảng Tín, Thông Minh Aidental Luxury ở xã Đức Lập, Emera Dental ở phường Xuân Hương Đà Lạt.

Mỗi cơ sở nha khoa trên bị phạt 45 triệu đồng; tất cả đều bị đình chỉ hoạt động 18 tháng.

Ly do là các cơ sở nha khoa này cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động.

Ngày 22-9, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cũng ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở nha khoa Việt Pháp ở xã Kiến Đức, chủ cơ sở nha khoa Quốc Tế Sài Gòn Smile Dental ở phường 1 Bảo Lộc. Mỗi cơ sở bị phạt 45 triệu đồng. Tất cả các cơ sở này đều bị đình chỉ hoạt động 18 tháng.

Lý do là các cơ sở nha khoa trên cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.