Đừng vội chê rau củ đông lạnh, chuyên gia chỉ ra 6 loại còn tốt hơn bạn tưởng 18/10/2025 14:40

(PLO)- Theo khuyến nghị từ các chuyên gia dinh dưỡng bổ sung các loại rau củ đông lạnh sẽ giúp chống viêm hiệu quả.

Viêm mãn tính là một vấn đề sức khỏe đáng lo ngại, có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý nghiêm trọng như bệnh tim, tiểu đường, và ung thư.

Việc bổ sung các thực phẩm chống viêm, đặc biệt là rau củ, vào chế độ ăn uống là biện pháp phòng ngừa hữu hiệu.

Một quan niệm sai lầm phổ biến là rau củ tươi luôn tốt hơn. Trên thực tế, rau củ đông lạnh có giá trị dinh dưỡng tương đương, đồng thời mang lại sự tiện lợi và tiết kiệm chi phí do thường được sơ chế sẵn. Các chuyên gia dinh dưỡng đã đưa ra danh sách 6 loại rau củ đông lạnh được ưa chuộng nhất nhờ đặc tính chống viêm mạnh mẽ.

Đậu xanh

Đậu xanh là nguồn cung cấp dồi dào Vitamin C, một chất chống oxy hóa đã được chứng minh có khả năng giảm viêm. Ngoài ra, loại đậu này còn chứa nhiều dưỡng chất thực vật (phytonutrients) như flavonoid, carotenoid và polyphenol, giúp chống lại stress oxy hóa, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương.

Khoai lang

Khoai lang nổi bật nhờ hàm lượng cao hai loại vitamin chống viêm: Vitamin A và Vitamin C. Một củ khoai lang cỡ vừa có thể cung cấp hơn 100% nhu cầu Vitamin A hàng ngày. Hơn nữa, khoai lang chứa tinh bột kháng, một loại chất xơ nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Quá trình lên men tinh bột kháng tạo ra các axit béo chuỗi ngắn (SCFA), là những chất chống viêm mạnh mẽ.

Hỗn hợp bông cải xanh và súp lơ

Loại rau củ đông lạnh này có các chất đặc tính chống viêm tương đồng. Cả hai đều là nguồn cung cấp Vitamin C dồi dào và chứa nhiều sulforaphane – một hợp chất đã được chứng minh có tác dụng giảm viêm và stress oxy hóa, đặc biệt có lợi cho người mắc bệnh tim và tiểu đường.

Hỗn hợp ớt chuông và hành tây

Việc dự trữ hỗn hợp ớt chuông và hành tây đông lạnh giúp tiết kiệm thời gian sơ chế và là cách đơn giản để tăng cường hợp chất chống viêm. Ớt chuông rất giàu Vitamin C và chứa quercetin, một flavonoid giúp bảo vệ cơ thể chống lại các bệnh mãn tính. Hành tây cũng là nguồn quercetin phong phú nhất trong các loại rau củ, do đó, kết hợp hai loại này giúp tăng gấp đôi lợi ích chống viêm.

Rau lá xanh

Đây cũng là loại rau củ đông lại có thể giúp chống viêm hiệu quả. Đặc điểm của rau lá xanh là giữ được độ tươi ngon, kết cấu và hương vị tốt trong quá trình đông lạnh. Về mặt dinh dưỡng, rau lá xanh đậm rất giàu polyphenol, hợp chất có đặc tính chống viêm và hỗ trợ cải thiện chức năng mạch máu.

Đậu hà lan xanh

Mặc dù về mặt kỹ thuật là cây họ đậu, đậu Hà Lan xanh thường được xếp vào nhóm rau củ do có giá trị dinh dưỡng tương đương. Loại rau củ đông lạnh này cung cấp chất xơ hòa tan, giúp tăng cường sản xuất các axit béo chuỗi ngắn (SCFA) có lợi cho đường ruột, từ đó giảm mức độ viêm ruột và cải thiện niêm mạc ruột. Đây cũng là nguồn cung cấp protein thực vật tốt cho tim mạch.