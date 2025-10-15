Ăn nhiều rau củ mỗi ngày giảm nguy cơ mắc ung thư 15/10/2025 13:25

(PLO)- Ăn nhiều rau củ không chỉ giúp tăng cường dinh dưỡng mà còn có thể bảo vệ bạn khỏi bệnh tật.

Bởi rau củ chứa nhiều chất xơ, chất chống oxy hóa và hợp chất hoạt tính sinh học có khả năng bảo vệ tế bào. Hãy kết hợp nhiều loại rau củ vì sự đa dạng luôn mang lại nhiều lợi ích nhất cho sức khỏe và chống ung thư.

Không có cách duy nhất nào để phòng ngừa ung thư, nhưng chế độ ăn uống đóng vai trò nhất định trong nguy cơ mắc bệnh. Nhiều thập kỷ nghiên cứu cho thấy khoảng 30% các loại ung thư có thể được ngăn ngừa thông qua chế độ ăn uống lành mạnh. Và ăn nhiều rau củ dường như đứng đầu danh sách.

Tiến sĩ Cynthia Thomson, Giáo sư tại Đại học Arizona, lưu ý rằng rau có hàm lượng cao các hợp chất hoạt tính sinh học hoặc các hóa chất tự nhiên có thể thúc đẩy sức khỏe tốt. Bà khẳng định: "Nếu có một nhóm thực phẩm nào được coi là có tác dụng bảo vệ thì đó chính là rau".

Dưới đây là những gì khoa học chứng minh lý do tại sao rau củ quan trọng và cách bổ sung thêm rau củ vào chế độ ăn hàng ngày của bạn.

Bao nhiêu khẩu phần ăn tạo nên sự khác biệt?

Tiến sĩ Thomson cho biết không có con số chính xác về lượng rau ăn vào có thể giúp bạn giảm nguy cơ ung thư, nhưng tốt nhất là bạn nên ăn ít nhất ba khẩu phần mỗi ngày.

Nghiên cứu đã chứng minh con số này theo Tiến sĩ Sarah Pflugradt, trích dẫn một phân tích tổng hợp năm 2021. Bài đánh giá này cho thấy việc ăn năm khẩu phần trái cây và rau củ mỗi ngày (chia thành hai khẩu phần trái cây và ba khẩu phần rau củ) có liên quan đến việc giảm nguy cơ tử vong do ung thư và các nguyên nhân khác.

Tại sao ăn nhiều rau củ giúp giảm nguy cơ ung thư

Có ba lý do chính tại sao ăn nhiều rau củ có thể giúp giảm nguy cơ ung thư.

Chúng giàu hợp chất hoạt tính sinh học:

Theo Tiến sĩ Thomson, rau củ chứa hàng trăm hợp chất hoạt tính sinh học là những hóa chất tự nhiên có đặc tính chống ung thư. Glucosinolate là một ví dụ. Các loại rau họ cải như cải Brussels, bông cải xanh, súp lơ và cải xoăn chứa glucosinolate đã được nghiên cứu là có tác dụng bảo vệ chống lại một số loại ung thư như ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú, ung thư gan và ung thư ruột kết.

Cụ thể hơn, các hợp chất này có thể bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương, giảm viêm, giúp vô hiệu hóa các hợp chất gây ung thư và thậm chí ức chế sự phát triển của khối u.

Các hợp chất hoạt tính sinh học khác có lợi cho việc phòng ngừa ung thư: Vitamin C và beta carotene có trong nhiều loại rau màu cam và đỏ, chẳng hạn như ớt chuông, cà rốt và khoai lang; Hợp chất organosulfur có trong họ hành, như hành tây, tỏi, tỏi tây và hẹ.

Chúng hỗ trợ một cân nặng khỏe mạnh:

Rau củ tự nhiên có hàm lượng calo thấp và giàu chất xơ, giúp bạn no lâu hơn. Vì béo phì và thừa cân có liên quan đến nguy cơ ung thư cao hơn, rau củ có thể là một phần hữu ích trong việc kiểm soát cân nặng.

Chúng thường đi kèm với những lựa chọn lành mạnh khác:

"Những người chọn chế độ ăn nhiều rau củ thường kết hợp với các lựa chọn lành mạnh khác". Tiến sĩ Thomson nói: “Thói quen này chỉ là một phần của lối sống lành mạnh giúp ngăn ngừa ung thư”.

Làm thế nào để có thêm khẩu phần ăn mỗi ngày

Hãy mua sắm với mục tiêu ăn nhiều rau củ: Mỗi lần đến cửa hàng tạp hóa, hãy bắt đầu bằng việc mua rau củ quả và mua đủ cho 15 đến 20 khẩu phần ăn mỗi tuần. Hãy chọn đủ màu sắc và thử một loại rau mới mỗi tuần.

Chuẩn bị rau củ cho tiện lợi: Rửa sạch, thái nhỏ và bảo quản trong tủ lạnh để sẵn sàng ăn vặt hoặc cho vào bữa ăn.

Thêm rau xanh vào các món ăn nóng: Trộn rau xanh, chẳng hạn như cải xoăn non hoặc rau bina, vào súp, mì ống hoặc bát ngũ cốc.

Xay rau củ thành sinh tố: Súp lơ đông lạnh nghiền nhuyễn sẽ tăng thêm độ béo ngậy và bổ sung thêm rau củ mà không làm thay đổi hương vị. Rau lá xanh cũng là một lựa chọn khác.

Dự trữ trong tủ đông: Các loại rau đông lạnh như đậu Hà Lan, ngô và đậu xanh rất tiện lợi khi bạn không có nhiều thời gian.