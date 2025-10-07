Các loại rau củ tốt cho sức khỏe não bộ 07/10/2025 14:57

(PLO)- Ăn uống đúng cách không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn góp phần duy trì sức khỏe não bộ, tăng trí nhớ, cải thiện sự tập trung và phòng ngừa các bệnh thoái hóa thần kinh.

Theo Doctor NDTV, một chế độ ăn uống lành mạnh, giàu dinh dưỡng không chỉ tốt cho cơ thể mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng não bộ. Việc bổ sung thường xuyên các loại rau củ sau sẽ giúp cải thiện trí nhớ, tăng khả năng tập trung và giảm nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh.

Rau bina (cải bó xôi)

Rau bina và các loại rau lá xanh khác chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin, đặc biệt là vitamin K và khoáng chất có thể giúp chống lại tình trạng suy giảm nhận thức.

Bông cải xanh

Là một trong những loại rau họ cải tốt nhất cho não bộ, bông cải xanh giàu vitamin C, vitamin K và nhiều dưỡng chất thiết yếu giúp giảm căng thẳng oxy hóa và bảo vệ tế bào thần kinh.

Củ dền

Củ dền chứa hàm lượng nitrat cao, có tác dụng cải thiện lưu lượng máu lên não, từ đó hỗ trợ tăng khả năng tập trung và ghi nhớ. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong củ dền giúp bảo vệ tế bào não khỏi tổn thương.

Một chế độ ăn uống lành mạnh và giàu dưỡng chất không chỉ tốt cho cơ thể, mà còn là “chìa khóa vàng” giúp nuôi dưỡng và bảo vệ sức khỏe não bộ.

Cà rốt

Giàu beta-carotene, tiền chất của vitamin A, cà rốt giúp tăng cường chức năng nhận thức, đồng thời hỗ trợ bảo vệ tế bào thần kinh khỏi sự thoái hóa theo tuổi tác.

Ớt chuông

Ớt chuông là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào cùng nhiều chất chống oxy hóa giúp giảm viêm và chống lại các gốc tự do gây hại cho não bộ.

Để tối ưu hiệu quả, bạn nên kết hợp những loại rau củ này cùng các thực phẩm tốt cho não khác như cá béo, các loại hạt, hạt giống và ngũ cốc nguyên hạt, giúp xây dựng chế độ ăn cân bằng và toàn diện cho sức khỏe não bộ.