Thủ tướng chủ trì phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết 79 01/02/2026 10:29

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Ban Chỉ đạo tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến. Trong đó, lưu ý bám sát các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng để tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt của kinh tế nhà nước.

Sáng 1-2, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia triển khai Nghị quyết 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, chủ trì Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Chính phủ đã trình bộ Chính trị xem xét, ban hành chín nghị quyết chuyên đề liên quan các vấn đề quan trọng của đất nước và vừa trình Bộ Chính trị dự thảo Nghị quyết về kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

"Đây là cơ sở quan trọng, cùng với Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng để nước ta thực hiện tầm nhìn tới năm 2030 và năm 2045, thực hiện hai mục tiêu 100 năm" - ông nói và khẳng định các nghị quyết của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã xác định chủ trương, đường lối; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sát thực tế, khả thi và hiệu quả phát triển đất nước với tư duy, tầm nhìn theo hướng nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Ban Chỉ đạo tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến một số dự thảo. Ảnh: VGP

Ngày 6-1, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước. Thủ tướng đã thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia triển khai Nghị quyết 79-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tại Phiên họp này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban Chỉ đạo tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào: Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 79; Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế nhà nước; Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, đảm bảo tính thực chất, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.

Thủ tướng lưu ý các thành viên Ban Chỉ đạo thảo luận, đảm bảo các tài liệu bám sát các quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng để tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt.

“Đường lối đã đúng, triển khai phải nhanh, làm đến cùng, lấy hiệu quả làm thước đo, trên tinh thần hành động của Đại hội XIV của Đảng” - Thủ tướng chỉ rõ.