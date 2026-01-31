Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Ủy ban bầu cử tỉnh Vĩnh Long 31/01/2026 20:50

Chiều 31-1, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia dẫn đầu Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 làm việc với Ủy ban bầu cử tỉnh Vĩnh Long.

Báo cáo với đoàn giám sát, ông Trần Trí Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết toàn tỉnh có hơn 4,25 triệu dân, với 124 xã, phường. Công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ; đã thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh gồm 37 thành viên và 2.908 tổ bầu cử, bảo đảm các điều kiện tổ chức.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, Vĩnh Long được bầu 18 đại biểu Quốc hội, gồm 10 đại biểu địa phương và 8 đại biểu do Trung ương giới thiệu; bầu 85 đại biểu HĐND tỉnh và 2.701 đại biểu HĐND cấp xã. Toàn tỉnh có 6 đơn vị bầu cử Quốc hội, 23 đơn vị bầu cử HĐND tỉnh và 817 đơn vị bầu cử HĐND cấp xã.

Bên cạnh những thuận lợi, ông Trần Trí Quang cho biết một số cán bộ cấp xã còn mới, kinh nghiệm chưa nhiều. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục tập huấn nghiệp vụ, rà soát danh sách cử tri, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm cuộc bầu cử ngày 15-3 diễn ra an toàn, đúng pháp luật.

Đoàn giám sát đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh Vĩnh Long được triển khai cơ bản toàn diện, nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời, đúng pháp luật và các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Kết quả đạt được thể hiện sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ giữa cấp ủy, chính quyền và Mặt trận.

Phát biểu chỉ đạo, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận tỉnh Vĩnh Long đã chủ động, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031; tiến độ các mốc công việc cơ bản đáp ứng yêu cầu. Tỷ lệ phụ nữ được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND khá cao; tỷ lệ người dân tộc thiểu số phản ánh đúng đặc thù dân cư của địa phương.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia chỉ đạo tại buổi làm việc.

Nhìn lại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021–2026 diễn ra an toàn, đúng luật, dân chủ, công khai, minh bạch, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ những bài học kinh nghiệm để tỉnh tiếp tục thực hiện. Trong đó, cần chỉ đạo xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ; giao ban sát mốc để tránh chậm nhịp ở tuyến xã, ấp, khóm. Danh sách cử tri phải bảo đảm “đúng, đủ, chuẩn, kịp thời”.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh chất lượng hiệp thương và công tác nhân sự là then chốt; việc tập huấn nghiệp vụ cho Ban bầu cử, Tổ bầu cử cần theo hướng “cầm tay chỉ việc”, thống nhất biểu mẫu, quy trình và cách xử lý tình huống nhằm hạn chế sai sót thủ tục. Đồng thời, công tác tuyên truyền trước, trong và sau bầu cử phải gần dân, đúng trọng tâm; chủ động các phương án bảo đảm an ninh, y tế.

Nêu rõ chỉ còn 42 ngày để triển khai toàn bộ công việc chuẩn bị cho Ngày bầu cử, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban bầu cử tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm”, coi đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Việc bố trí khu vực bỏ phiếu cần “gần dân, thuận đường”, có phương án dự phòng trong điều kiện thời tiết, triều cường hoặc giao thông chia cắt, phù hợp đặc thù địa bàn sông nước của tỉnh.

Đối với địa bàn có đông đồng bào Khmer sinh sống, Chủ tịch Quốc hội lưu ý công tác tuyên truyền cần gần gũi, dễ hiểu, phù hợp phong tục. Tỉnh cần tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối trước, trong và sau bầu cử; giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng trình tự, kịp thời, dứt điểm từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng.

Bên cạnh đó, Ủy ban bầu cử tỉnh cần bảo đảm đầy đủ điều kiện vật chất, kinh phí, hậu cần; chuẩn bị đầy đủ con dấu, tài liệu, hòm phiếu, phương tiện phục vụ; kiểm tra kỹ lưỡng trước ngày bầu cử, không để bị động.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Vĩnh Long khẩn trương triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bằng các chương trình hành động cụ thể, sát thực tiễn địa phương; xây dựng kế hoạch phấn đấu đạt mức tăng trưởng hai con số trong năm 2026.

Đồng thời, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương về xây dựng lực lượng cơ sở xã, phường vững mạnh; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; thực hiện tốt Chỉ thị 55-CT/TW của Ban Bí thư về tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026, chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn.

Với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng tỉnh Vĩnh Long sẽ chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công cuộc bầu cử, đồng thời thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2026.

Các đơn vị trao 3 tỉ đồng hỗ trợ công tác an sinh xã hội phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đã chứng kiến lãnh đạo VietinBank và BIDV trao biểu trưng 3 tỉ đồng hỗ trợ cải tạo, sửa chữa cơ sở giáo dục và xây dựng đường giao thông trên địa bàn phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.