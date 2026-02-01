Cần Thơ kiến nghị xây dựng Trung tâm cấp cứu 115 và Bệnh viện Lão khoa 01/02/2026 10:03

(PLO)- Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết thành phố chưa có một hệ thống cấp cứu ngoại viện, chưa có hệ thống xe cấp cứu quản lý một cách chặt chẽ và không có tổng đài chung để cấp cứu các trường hợp trên địa bàn.

Báo cáo tại cuộc họp của Thường trực Thành ủy Cần Thơ với các sở, ngành mới đây, Giám đốc Sở Y tế Hoàng Quốc Cường đã thông tin một số nội dung kiến nghị của Bệnh viện (BV) Đa khoa TP Cần Thơ.

Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ Hoàng Quốc Cường báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Cụ thể, BV là đơn vị tự chủ thuộc nhóm 2. BV được xây dựng và hoàn thành năm 2014, trang thiết bị thuộc dự án ODA cấp phát với giá trị 22 triệu Euro. Sau hơn 10 năm khai thác, vận hành, cơ sở hạ tầng đã xuống cấp, trang thiết bị đã hư hỏng, giảm công suất, chưa có kế hoạch thay thế.

Trong quý I-2026, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ sẽ triển khai ca ghép thận đầu tiên.

Cũng theo Giám đốc Sở Y tế, BV gặp khó khăn về cơ sở hạ tầng do cơ sở xuống cấp, không có kinh phí để sửa chữa, trang thiết bị đã lạc hậu, BV đã đề xuất thay thế một số máy CT và MRI. Hiện BV đã lên kế hoạch để mua máy CT bằng nguồn vốn vay, với dự kiến trong quý I sẽ có máy mới. Mua một máy MRI mới sử dụng nguồn quỹ phát triển của BV. Đồng thời sửa chữa máy hiện tại của BV.

BV còn gặp khó khăn về công nghệ thông tin, vừa rồi triển khai bệnh án điện tử nhưng do kinh phí hạn chế nên chưa có máy chủ, chưa có cơ sở hạ tầng để lưu trữ dữ liệu liên quan bệnh án điện tử.

Hệ thống xử lý nước thải hiện nay cũng đang vướng mắc vì hệ thống xử lý nước thải trước đây thiết kế 400m3/ngày đêm, đưa vào hoạt động năm 2014, với thiết kế chỉ tiêu là 510 giường nhưng hiện nay BV tăng lên 830 giường. Bên cạnh đó, BV Ung bướu sát bên không có hệ thống xử lý nước thải nên phải dùng chung với hệ thống xử lý nước thải của BV Đa khoa TP…

Ngoài ra, công tác quyết toán dự án BV 500 giường kéo dài. Suốt hai năm nay Sở Y tế cũng tích cực hoàn thiện các biểu mẫu quyết toán, đang xin ý kiến Sở Tài chính hướng dẫn các thủ tục thực hiện quyết toán…

Theo đó, ông Hoàng Quốc Cường cho biết, BV Đa khoa TP kiến nghị dự án đầu tư công để nâng cấp sửa chữa mua sắm trang thiết bị của BV, dự kiến 163 tỉ; Kiến nghị xây dựng Trung tâm cấp cứu 115 khoảng 35 tỉ.

“Trung tâm cấp cứu này rất quan trọng đối với y tế Cần Thơ vì hiện nay TP chưa có một hệ thống cấp cứu ngoại viện, chưa có hệ thống xe cấp cứu quản lý một cách chặt chẽ, hiện nay chủ yếu sử dụng xe cấp cứu từ thiện. TP cũng không có tổng đài chung để cấp cứu các trường hợp trên địa bàn TP. Sở Y tế mong có kinh phí thực hiện dự án này, cũng đang tìm nguồn tài trợ…” – ông Cường cho hay.

Bên cạnh đó, theo quy hoạch của trung ương, TP có thêm BV Lão khoa, là một trong sáu BV chuyên khoa của vùng ĐBSCL. Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch để xây dựng BV này khoảng 300 giường, gắn liền với BV Đa khoa TP, dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 740 tỉ đồng. Trong quy hoạch đã có BV này nhưng chưa xác định cụ thể vị trí đất của BV này.

Về chuyển đổi số, BV Đa khoa TP cũng mong muốn được đầu tư hệ thống máy chủ, hệ thống phần mềm phục vụ bệnh án điện tử, với tổng vốn dự kiến 18 tỉ đồng. Cùng với đó, BV mong có kinh phí để cải tạo hệ thống xử lý nước thải…