Ông Lê Mạnh Hùng, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương, nhận thêm nhiệm vụ mới 31/01/2026 18:46

(PLO)- Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ông Lê Mạnh Hùng, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương, làm Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng.

Ngày 30-1, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định điều chỉnh một phần Quyết định 2433 ngày 4/11/2025 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng (Ban Chỉ đạo).

Cụ thể, quyết định ông Lê Mạnh Hùng, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương, làm Phó Trưởng ban thường trực thay thế ông Nguyễn Hồng Diên.

Bà Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm Ủy viên Ban Chỉ đạo thay thế ông Lê Công Thành.

Ảnh: VGP

Với quyết định này, Trưởng Ban Chỉ đạo là Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn. Phó Trưởng ban thường trực là ông Lê Mạnh Hùng, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương; Phó Trưởng ban là bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Các ủy viên gồm ông Nguyễn Hoàng Long, Thứ trưởng Bộ Công Thương (thường trực); ông Vũ Hải Quân, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Phạm Minh Hà, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; bà Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ngoài ra còn có bà Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Nguyễn Thanh Tú, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo Quyết định 2433, Ban Chỉ đạo thực hiện chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo và phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành trong thực hiện các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành để đảm bảo tiến độ các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng theo quy định và theo đúng các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và quyết định, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp và đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức liên quan trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng.