Nhiều giải thưởng hấp dẫn khi tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử trên Pháp Luật TP.HCM 02/02/2026 06:11

(PLO)- Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử trên Báo Pháp Luật TP.HCM tạo điều kiện để công dân từ 15 tuổi trở lên dễ dàng tham gia.

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, Sở Tư pháp TP.HCM phối hợp với Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức Cuộc thi “Công dân với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031” (sau đây gọi là Cuộc thi “Công dân với bầu cử”) trên Báo Pháp Luật TP.HCM.

Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam có thể tham gia cuộc thi, được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên website Báo Pháp Luật TP.HCM tại địa chỉ congdanvoibaucutphcm.plo.vn.

Từ 15 tuổi đã có thể tham gia thi tìm hiểu pháp luật bầu cử. Ảnh: TRẦN MINH

Cuộc thi diễn ra từ ngày 3-2-2026 đến ngày 15-3-2026, được chia thành 6 kỳ thi liên tiếp. Mỗi kỳ thi gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi phụ: “Theo bạn có bao nhiêu người trả lời đúng đáp án của cả 10 câu hỏi trắc nghiệm”. Cụ thể:

- Kỳ 1: Từ 07 giờ 00 ngày 03-02-2026 đến hết ngày 08-02-2026.

- Kỳ 2: Từ 00 giờ 00 ngày 09-02-2026 đến hết ngày 15-02-2026.

- Kỳ 3: Từ 00 giờ 00 ngày 16-02-2026 đến hết ngày 22-02-2026.

- Kỳ 4: Từ 00 giờ 00 ngày 23-02-2026 đến hết ngày 01-3-2026.

- Kỳ 5: Từ 00 giờ 00 ngày 02-3-2026 đến hết ngày 08-3-2026.

- Kỳ 6: Từ 00 giờ 00 ngày 09-3-2026 đến 19 giờ 00 ngày 15-3-2026.

Nội dung câu hỏi tập trung vào Hiến pháp, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản có liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Bà Trần Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, Trưởng ban tổ chức Cuộc Thi, cùng các đại biểu tham dự kỳ họp thứ sáu, HĐND TP.HCM khóa X. Ảnh: THUẬN VĂN

Mỗi cá nhân chỉ được tham gia một bài dự thi trong mỗi kỳ, bảo đảm tính nghiêm túc, khách quan và công bằng của cuộc thi. Kết quả các kỳ thi sẽ được công bố theo quy định của Ban Tổ chức.

Các tài liệu tham khảo được đăng trên báo Pháp Luật TP.HCM (http://congdanvoibaucutphcm.plo.vn) và Trang TTĐT Sở Tư pháp TP.HCM (https://sotuphap.hochiminhcity.gov.vn).

Thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức kỳ vọng góp phần nâng cao nhận thức pháp luật về bầu cử cho người dân, giúp cử tri hiểu rõ hơn quyền và nghĩa vụ của mình trong việc tham gia bầu cử, qua đó tạo sự đồng thuận xã hội và góp phần để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 được tổ chức dân chủ, đúng pháp luật.