Tổng thống Mỹ Donald Trump chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm 31/01/2026 21:20

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao ngày 31-1, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhận được nhiều điện, thư chúc mừng của lãnh đạo các chính đảng, các nước và các tổ chức quốc tế nhân dịp được bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhận được nhiều điện, thư chúc mừng của lãnh đạo các chính đảng, các nước và các tổ chức quốc tế. Ảnh: VGP.

Gửi điện mừng Tổng Bí thư Tô Lâm, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục đảm nhiệm vai trò lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra vào thời điểm quan trọng, khi Việt Nam và Mỹ đang tiếp tục triển khai những kết quả tích cực trong quan hệ song phương thời gian qua.

Tổng thống Mỹ bày tỏ mong muốn hai bên sớm đạt kết quả tích cực trong đàm phán hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, qua đó thúc đẩy hơn nữa thịnh vượng chung của hai nước.

Tổng thống Donald Trump hoan nghênh quyết định của Việt Nam tham gia sáng kiến Hội đồng Hòa bình, đồng thời cảm ơn và đánh giá cao vai trò của Việt Nam cũng như hợp tác Việt Nam – Mỹ trong thúc đẩy hòa bình, bảo đảm tự do, chủ quyền, độc lập của các quốc gia trong khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và trên thế giới.

Tổng thống Mỹ tin tưởng quan hệ Việt Nam – Mỹ sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực và bày tỏ mong muốn được đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Mỹ vào thời gian thích hợp.

Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov nhiệt liệt chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử, khẳng định đây là minh chứng cho sự lãnh đạo sáng suốt và cống hiến của Tổng Bí thư trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ tin tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục dẫn dắt đất nước đi theo con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn.

Chủ tịch Đảng Nước Nga Công bằng Sergei Mironov chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp và chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu lại, đánh giá kết quả Đại hội khẳng định uy tín chính trị của Tổng Bí thư, sự đoàn kết trong nội bộ Đảng và con đường phát triển mà Việt Nam đã lựa chọn.

Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Tổng Bí thư Tô Lâm, bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội, phát huy thành quả của công cuộc Đổi mới và sớm đạt các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội.

Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử, đánh giá cao việc Tổng Bí thư tiếp tục được tín nhiệm và khẳng định việc nâng cấp quan hệ Việt Nam – Singapore lên Đối tác Chiến lược toàn diện là dấu mốc quan trọng, tạo động lực mới cho hợp tác song phương.

Thủ tướng Thái Lan, Tổng thống Timor – Leste, Tổng thống Hàn Quốc, Quốc vương Jordan và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng gửi điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử, bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển thịnh vượng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với Việt Nam trong thời gian tới.