Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong Un chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm 25/01/2026 21:58

(PLO)- Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong Un bày tỏ tin tưởng Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, sẽ thực hiện thành công các Nghị quyết của Đại hội.

Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un, Tổng thống Nhà nước Palestine, Chủ tịch Ủy ban điều hành Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) Mahmoud Abbas, Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn, Tổng thư ký Đại hội đồng liên Nghị viện các nước ASEAN (AIPA) Chem Widhya đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm.

Đồng chí Tô Lâm được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV. Ảnh: VGP.

Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un nhấn mạnh việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục đảm nhiệm trọng trách “thể hiện sự tín nhiệm cao của toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhân dân Việt Nam đối với cá nhân đồng chí Tô Lâm”.

Tổng Bí thư Kim Jong Un đánh giá cao những nỗ lực của Tổng Bí thư Tô Lâm vì sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam và không ngừng nâng cao đời sống người dân Việt Nam.

Tổng Bí thư Kim Jong Un bày tỏ tin tưởng Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, “sẽ thực hiện thành công các Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XIV”, đồng thời mong muốn quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam – Triều Tiên tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, phù hợp với tinh thần các thỏa thuận hợp tác đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh Việt Nam – Triều Tiên tháng 10-2025.

Tổng thống Nhà nước Palestine, Chủ tịch Ủy ban điều hành Tổ chức Giải phóng Palestine Mahmoud Abbas nhấn mạnh rằng việc Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam “phản ánh sự tin tưởng to lớn và sự trân trọng cao nhất mà Ban lãnh đạo Đảng cũng như Nhân dân Việt Nam dành cho năng lực lãnh đạo và trí tuệ chính trị của đồng chí”.

Tổng thống Mahmoud Abbas chúc mừng thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời khẳng định những quyết sách và định hướng được Đại hội thông qua “chắc chắn sẽ tiếp tục thúc đẩy tiến trình tiến bộ, phát triển và phồn vinh” mà Việt Nam đã đạt được.

Tổng thống Palestine bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, vì lợi ích của nhân dân hai nước và vì các giá trị hòa bình, công lý và phát triển.

Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn đánh giá cao vai trò và những đóng góp quan trọng của Việt Nam đối với hòa bình, an ninh và thịnh vượng khu vực; bày tỏ tin tưởng “dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Tổng Bí thư, Việt Nam sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng cho tiến trình xây dựng Cộng đồng và liên kết ASEAN”, qua đó cùng các nước thành viên hiện thực hóa những mục tiêu của Tầm nhìn ASEAN 2045: Tương lai chung của chúng ta.

Tổng thư ký ASEAN khẳng định Ban Thư ký ASEAN sẵn sàng ủng hộ và hỗ trợ Việt Nam trong việc thúc đẩy các mục tiêu và khát vọng đã thống nhất.

Tổng thư ký Đại hội đồng liên Nghị viện các nước ASEAN Chem Widhya đánh giá cao những kết quả của Đại hội XIV, trong đó có việc tái khẳng định các mục tiêu phát triển chiến lược, ưu tiên cải cách thể chế và đổi mới hoạt động của Quốc hội, cũng như định hướng chuyển đổi kinh tế – xã hội theo hướng bền vững hơn.

Tổng thư ký AIPA bày tỏ tin tưởng “dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy những thành quả của công cuộc Đổi mới, vững bước trên con đường hiện thực hóa tầm nhìn phát triển 2045”, đồng thời mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực.