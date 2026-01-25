Tổng thống Putin điện đàm chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm sau Đại hội XIV 25/01/2026 07:18

(PLO)- Tối 24-1, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã điện đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm để chúc mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Tổng thống Vladimir Putin nồng nhiệt chúc mừng Đảng ta tổ chức thành công Đại hội XIV. Ông chúc mừng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và cá nhân Tổng Bí thư Tô Lâm được Đại hội tín nhiệm bầu vào các vị trí lãnh đạo nhiệm kỳ mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc điện đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: TTXVN.

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định đây là sự kiện chính trị quan trọng, xác định đường hướng và các quyết sách để đưa Việt Nam phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới, trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Tổng thống nhấn mạnh việc Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu lại khẳng định uy tín chính trị và đóng góp quan trọng của ông trong việc hoạch định chiến lược phát triển, bảo vệ lợi ích và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Thay mặt Đảng và Nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn Tổng thống Vladimir Putin đã dành sự quan tâm và tình cảm chân thành cho Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam và cá nhân ông.

Tổng Bí thư nhấn mạnh qua các kỳ Đại hội, Việt Nam luôn có những người bạn truyền thống ủng hộ, trong đó có Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay.

Tổng Bí thư chia sẻ Đại hội XIV đã thành công tốt đẹp, hoàn thành sứ mệnh lịch sử, tổng kết 40 năm đổi mới. Đại hội không chỉ đề ra mục tiêu cho 5 năm tới mà còn quyết định những vấn đề tầm chiến lược đối với tương lai dân tộc trong kỷ nguyên phát triển mới.

Đại hội khẳng định kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Việt Nam sẽ xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đại hội xác định đối ngoại và hội nhập quốc tế gắn với quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu. Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa và đa dạng hóa.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi Nga là đối tác tin cậy, quan trọng hàng đầu tại châu Âu. Ông mong muốn cùng Nga phát triển quan hệ trên tinh thần Đối tác chiến lược toàn diện.

Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh Nga đặc biệt coi trọng quan hệ với Việt Nam trên nền tảng 75 năm hữu nghị truyền thống. Ông khẳng định Liên bang Nga sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm tăng cường các mối liên kết song phương vì lợi ích nhân dân hai nước, vì ổn định và an ninh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Nhân dịp này, Tổng thống Putin cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí sẵn sàng trao đổi xây dựng, cởi mở để nâng tầm hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống và mở rộng sang các lĩnh vực mới tiềm năng.

Tổng thống Putin trân trọng mời Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Nga vào thời gian phù hợp. Tổng Bí thư vui vẻ nhận lời và mời Tổng thống Vladimir Putin sớm sang thăm Việt Nam.