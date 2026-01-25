Nhiều lãnh đạo, chính đảng trên thế giới chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm 25/01/2026 10:01

(PLO)- Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư, nhiều lãnh đạo cấp cao và các chính đảng trên thế giới đã gửi điện, thư chúc mừng.

Trong thư chúc mừng, Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez viết: “Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi tới Đồng chí những lời chúc mừng chân thành nhất nhân dịp Đồng chí tái cử chức vụ Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Ông bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đồng chí, Đảng và nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục tiến bước vững chắc trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, hướng tới một giai đoạn phát triển mới thịnh vượng, bao trùm và bền vững hơn.

Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba đồng thời nhấn mạnh việc đánh giá cao những thành tựu lịch sử mà Việt Nam đã đạt được trong 40 năm triển khai công cuộc Đổi mới. Ông khẳng định ưu tiên của Đảng Cộng sản Cuba trong việc tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ trao đổi và hợp tác với Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi điện chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm. Ông khẳng định kết quả bỏ phiếu xác nhận uy tín chính trị, sự ghi nhận sâu sắc đối với những công lao của Tổng Bí thư trong việc xây dựng, triển khai đường lối mang tính chiến lược của Việt Nam nhằm phát triển kinh tế xã hội nhanh chóng và bảo vệ lợi ích của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tổng thống Nga cũng đánh giá cao đóng góp của cá nhân Tổng Bí thư trong việc củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Trong thư gửi Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev nhấn mạnh sự tin tưởng cao của các đảng viên dành cho Tổng Bí thư. Ông coi đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp xuất sắc của Tổng Bí thư vào sự thịnh vượng và củng cố uy tín quốc tế của Việt Nam.

Ông Dmitry Medvedev khẳng định Đảng Nước Nga Thống nhất luôn ủng hộ việc mở rộng hơn nữa đối thoại với Đảng Cộng sản Việt Nam trên tất cả các vấn đề cùng quan tâm.

Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp. Thủ tướng Nhật Bản chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm được tín nhiệm tái đắc cử vào Bộ Chính trị và giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Thủ tướng Nhật Bản bày tỏ mong muốn Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ phát huy vai trò lãnh đạo vượt trội trong việc kiến tạo hướng tới một kỷ nguyên phát triển mới.

Tổng thống Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh chúc mừng Đại hội XIV của Đảng thành công và Tổng Bí thư Tô Lâm được tín nhiệm cao tiếp tục bầu làm Tổng Bí thư. Tổng thống Mông Cổ khẳng định sẵn sàng hợp tác chặt chẽ nhằm đưa quan hệ Đối tác toàn diện Mông Cổ – Việt Nam phát triển thực chất, sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực.

Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko nhấn mạnh việc Ban Chấp hành Trung ương thống nhất tuyệt đối bầu lại Tổng Bí thư Tô Lâm là minh chứng của những thành tựu lớn trong hoạt động của Tổng Bí thư. Ông bày tỏ tin tưởng vào sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư.

Trong thư chúc mừng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Belarus Sergey Syrankov nhiệt liệt chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm. Ông khẳng định sự tin tưởng sâu sắc của đảng viên đối với sự lãnh đạo của Tổng Bí thư và cho biết các đảng viên Đảng Cộng sản Belarus sẽ tiếp tục ủng hộ các sáng kiến của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng thống Cộng hòa Nicaragua Daniel Ortega Saavedra và đồng Tổng thống Rosario Murillo đã thay mặt Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Sandino, Chính phủ và nhân dân Nicaragua gửi lời chúc mừng tới Tổng Bí thư Tô Lâm. Các lãnh đạo Nicaragua bày tỏ niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc đưa đất nước tiếp tục phát triển hòa bình, thịnh vượng và tiến bộ.