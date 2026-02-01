Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: 'Mình không xin tiền mà xin cơ chế để tạo ra tiền' 01/02/2026 13:36

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết năm 2026 có nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó Bộ Chính trị chỉ đạo các địa phương phải tăng cường nâng cao chất lượng cán bộ xã, phường.

Ngày 1-2, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đã gặp mặt nguyên lãnh đạo trung ương, quân khu 9 và TP Cần Thơ qua các thời kỳ nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Kinh tế xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng

Phát biểu tại đây, ông Trần Thanh Mẫn cho biết được sự phân công của Bộ Chính trị, ông cùng đoàn công tác về thăm và chúc tết ở TP Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long. Đồng thời, Hội đồng Bầu cử quốc gia cũng cử đoàn kiểm tra công tác bầu cử của ba tỉnh, thành Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cần Thơ.

Chủ tịch Quốc hội chuyển lời thăm, chúc tết của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính đến các nguyên lãnh đạo.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt, thăm hỏi nguyên lãnh đạo trung ương, quân khu 9 và TP Cần Thơ qua các thời kỳ. Ảnh: TP

Theo Chủ tịch Quốc hội, năm 2025 dù tình hình thế giới, trong nước có nhiều khó khăn, thiên tai, bão lũ nhưng đất nước ta vẫn đạt tăng trưởng 8,02%, quy mô nền kinh tế đạt 514 tỉ USD, đứng thứ 32 trên thế giới và đứng thứ 4 trong các nước ASEAN. Thu nhập bình quân đầu người đạt 5.026 USD, vượt ngưỡng trung ương đề ra. Thu ngân sách đạt 2,6 triệu tỉ đồng, cao nhất từ trước đến nay.

15/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt, trong đó nổi bật là chỉ tiêu xuất nhập khẩu đạt 930 tỉ đồng, cao nhất từ trước tới nay, nhất là xuất khẩu hàng nông sản lúa gạo, trái cây, các loại thực phẩm khoảng 84 tỉ USD. Hộ nghèo còn 1,3%. Đầu tư 3.000 km đường bộ cao tốc, hạ tầng được quan tâm, các công trình trọng điểm quốc gia được thúc đẩy…

Đặc biệt, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ đã thông qua chủ trương đầu tư 248 trường dân tộc nội trú ở các tỉnh miền núi.

Trong năm 2025, các cơ quan Trung ương cũng đã quyết nhiều chính sách an sinh lớn như xóa nhà tạm cả nước khoảng 344.000 căn, riêng bão lũ miền Trung có khoảng 36.000 căn phải xây lại và đã làm thần tốc chiến dịch Quang Trung trong ba tháng. Tết này mọi người dân đều đã có nhà ở.

Về quốc phòng, an ninh, Chủ tịch Quốc hội cho biết chúng ta đảm bảo vững chắc vùng trời, vùng biển của Tổ quốc. Công tác đối ngoại, quan hệ quốc tế, vị thế, uy tín của Việt Nam ngày càng cao. Đại hội XIV của Đảng đã có khoảng 600 điện mừng của các tổ chức quốc tế, tăng gấp đôi so với Đại hội XIII.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: NHẪN NAM

Đáng chú ý, đầu năm 2025 nhập các ban đảng Trung ương, nhập các ủy ban của Quốc hội cùng một số bộ, ngành. Đến cuối tháng 6, cả nước còn 34 tỉnh, thành và 3.321 xã, phường, đặc khu; kết thúc hoạt động của 696 đơn vị cấp huyện. "Chúng ta đã làm một cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy" - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Đồng thời, bí thư, chủ tịch và sáu chức danh khác không phải là người địa phương đã sắp xếp ngay trong cuối tháng 11. Việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp từ 1-7-2025 đến nay đã cơ bản ổn định. Thời gian tới, ông Trần Thanh Mẫn cho hay cần tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở.

Về công tác đấu tranh, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, Ban Chỉ đạo Trung ương và các cấp ủy địa phương tiếp tục rà soát, xét xử các vụ án với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Từ kết quả đó đã tạo niềm tin của Đảng trong nội bộ và niềm tin trong nhân dân, được dư luận quốc tế đánh giá cao.

Dù vậy, theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, vẫn còn một số hạn chế như đầu tư kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, nhất là khu vực ĐBSCL. Việc ứng dụng thành tựu khoa học vào sản xuất còn nhiều vấn đề phải học tập các nước xung quanh như Thái Lan, Malaysia...

Nhiệm vụ lớn nhất phải đạt tăng trưởng 2 con số

Chủ tịch Quốc hội cho rằng nhiệm vụ lớn nhất trong năm 2026 là phải triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV. Các tỉnh ủy, thành ủy phải có chương trình hành động cụ thể, làm sao trong nhiệm kỳ đạt tăng trưởng hai con số, trên 10%.

Việc tiếp theo là phải chỉ đạo thành công bầu cử đại biểu HĐND, đại biểu Quốc hội. Kỳ bầu cử nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào ngày 15-3. Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI sẽ diễn ra vào ngày 6-4 để kiện toàn các chức danh của Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác kiểm tra việc tổ chức bầu cử tại Cần Thơ. Ảnh: TP

Bộ Chính trị cũng chỉ đạo các địa phương phải tăng cường, nâng cao chất lượng cán bộ xã, phường. Qua vận hành, Bộ Chính trị đã nhận thấy bộ máy chính quyền hai cấp nhất là cấp cơ sở chưa thực sự đồng đều.

Cùng đó, phải đẩy mạnh thực hiện 10 nghị quyết của Bộ Chính trị về khoa học, chuyển đổi số; kinh tế tư nhân; kinh tế nhà nước; giáo dục; chăm sóc sức khỏe nhân dân; năng lượng; công tác đối ngoại; xây dựng và hoàn thiện pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo TP Cần Thơ xem xét, đề nghị với Bộ Chính trị, Quốc hội về những cơ chế cần thiết để phát triển mạnh mẽ như Đà Nẵng, Hải Phòng... “Các đồng chí tính toán sớm để có đề nghị. Mình không xin tiền mà xin cơ chế để từ cơ chế sẽ tạo ra tiền” – ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Song song đó, ông cũng đề nghị TP thực hiện tốt Chỉ thị 55 của Ban Bí thư về tổ chức vui Tết Nguyên đán năm 2026, trên tinh thần vui tươi, tiết kiệm, lành mạnh.