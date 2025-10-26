Tổng Bí thư mong các nhà khoa học đến Việt Nam nhiều hơn, ở lại lâu hơn 26/10/2025 17:48

(PLO)- Tổng Bí thư nhấn mạnh tài nguyên quý nhất của Việt Nam không phải là khoáng sản hay vị trí địa- chiến lược, mà chính là 106 triệu người Việt Nam cần cù, sáng tạo, giàu lòng yêu nước, ham học hỏi và biết vươn lên trong hoàn cảnh khó khăn.

Sáng 26-10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Đoàn đại biểu tham dự Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 7.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm nhận định sự có mặt đông đảo của các nhà Việt Nam học trong nước và quốc tế thể hiện một thông điệp quan trọng: Việt Nam không chỉ là đối tượng nghiên cứu, mà đã trở thành một đối tác trí tuệ của các nhà Việt Nam học.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Văn hóa là sức mạnh mềm, là “căn cước phát triển” của quốc gia

Theo Tổng Bí thư, Việt Nam là đất nước có lịch sử hình thành, xây dựng, bảo vệ và phát triển dân tộc liên tục hàng nghìn năm. Lịch sử đó đã tạo nên bản sắc đặc biệt, một nền văn hiến lâu đời, lấy lòng dân làm gốc, lấy đạo lý nhân nghĩa làm nền, lấy tinh thần độc lập và tự chủ làm mạch sống.

“Nói về Việt Nam là nói về văn hóa”- Tổng Bí thư nói và đánh giá văn hóa Việt Nam là kết tinh của bản sắc dân tộc và sự giao thoa với nhân loại; là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh mềm, là “căn cước phát triển” của quốc gia.

Chủ đề của Hội thảo lần này: "Việt Nam: phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới", theo Tổng Bí thư, đã đặt đúng câu hỏi có tính sống còn đối với Việt Nam lúc này. Đó là làm thế nào để phát triển đất nước nhanh mà vẫn giữ vững ổn định chính trị- xã hội; làm thế nào để tăng trưởng kinh tế mà không đánh đổi công bằng xã hội; làm thế nào để hiện đại hóa đất nước mà không làm tổn hại đến môi trường sinh thái và các giá trị văn hóa, đạo lý của con người Việt Nam,

Đặc biệt là làm thế nào để “hòa nhập mà không hòa tan” vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế quốc tế và nền văn minh nhân loại, để nước Việt Nam XHCN sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Tổng Bí thư đánh giá cao các nhà khoa học, học giả, các chuyên gia đã đi sâu vào những chủ đề có tính cấu trúc, có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai đất nước.

“Các bạn không chỉ nghiên cứu “Việt Nam là ai trong quá khứ”, mà còn đang góp phần trả lời câu hỏi “Việt Nam sẽ là ai trong tương lai”. Đó là một đóng góp vừa mang giá trị học thuật vừa mang giá trị chiến lược”- lời Tổng Bí thư.

Ông cũng khẳng định trong quá trình hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước luôn lắng nghe những ý kiến phản biện khoa học độc lập, nghiêm túc, thiện chí.

'Việt Nam là miền đất rất giàu chất liệu khoa học

Trong phát biểu của mình, Tổng Bí thư cũng nhắc tới khát vọng xây dựng Việt Nam trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng XHCN, vào giữa thế kỷ XXI…

“Đó là lời cam kết trước Nhân dân Việt Nam hôm nay, và trước thế hệ mai sau. Đó cũng là lời cam kết của Việt Nam trước bạn bè quốc tế: Việt Nam muốn lớn mạnh bằng tri thức, bằng sáng tạo, bằng hợp tác bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau; Việt Nam muốn đóng góp vào tiến bộ chung của nhân loại, cùng tạo ra thành quả qua lao động sáng tạo và cùng hưởng thụ những thành quả đó”- Tổng Bí thư cho biết.

Ông khẳng định Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với tư duy mới, nhưng với những giá trị không bao giờ thay đổi.

Một là, độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ là thiêng liêng, là bất khả xâm phạm. Không một sự phát triển nào có ý nghĩa nếu đánh đổi nền độc lập mà các thế hệ cha anh đã phải hy sinh xương máu để giành lại.

Hai là, hạnh phúc của nhân dân phải được đo bằng nhà ở, bằng giáo dục, bằng y tế, bằng môi trường sống trong lành, bằng cơ hội tạo lập cuộc sống hoàn thiện hơn cho mỗi gia đình, bằng niềm tin rằng con cháu chúng ta sẽ sống tốt hơn chúng ta hôm nay.

“Một Đảng cầm quyền chỉ có thể xứng đáng với Nhân dân nếu mọi quyết sách đều hướng tới nâng cao đời sống thực của người dân”- Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Ba là, sức mạnh Việt Nam trước hết là sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong giai đoạn phát triển mới, đại đoàn kết phải được mở rộng hơn nữa, bao gồm đội ngũ trí thức trong và ngoài nước, cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ văn nghệ sĩ, thanh niên, phụ nữ, đồng bào các dân tộc anh em, các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài, bạn quốc tế gắn bó với Việt Nam bằng thiện chí và sự tôn trọng lẫn nhau.

Tổng Bí thư mong muốn cộng đồng các nhà Việt Nam học tiếp tục đồng hành với Việt Nam, không chỉ bằng tình cảm mà bằng tri thức khoa học, bằng phân tích chính sách dựa trên chứng cứ khoa học, bằng khuyến nghị cụ thể, thiết thực, có thể triển khai được.

“Tôi tha thiết đề nghị giới nghiên cứu quốc tế, các nghiên cứu sinh, các nhà khoa học đến Việt Nam nhiều hơn, ở lại Việt Nam lâu hơn, làm việc cùng các đồng nghiệp Việt Nam bình đẳng hơn và lắng nghe tiếng nói từ cơ sở, từ địa phương, từ cộng đồng, chứ không chỉ nhìn Việt Nam qua các số liệu tổng hợp”- Tổng Bí thư nói và tin tưởng rằng Việt Nam là miền đất rất giàu chất liệu khoa học cho những ai quan tâm đến phát triển, chuyển đổi, hiện đại hóa, và bền vững.

Cuối bài phát biểu, ông khẳng định Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới với khát vọng rất lớn, nhưng cũng với tâm thế khiêm tốn, cầu thị, lắng nghe. “Chúng tôi không ảo tưởng rằng con đường phía trước sẽ dễ dàng…”- Tổng Bí thư nói thêm và một lần nữa khẳng định Việt Nam luôn coi trọng đối thoại, hợp tác, tôn trọng luật pháp quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương hiệu quả, công bằng…

Việt Nam muốn là bạn tốt, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Việt Nam muốn cùng thế giới bảo vệ hòa bình, thúc đẩy phát triển bền vững, thúc đẩy công bằng xã hội, lan tỏa các giá trị nhân văn tiến bộ của nhân loại. Đó không chỉ là đường lối đối ngoại. “Đó là lựa chọn văn minh, lựa chọn đạo lý”- ông nói.