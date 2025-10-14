Tổng Bí thư Tô Lâm: Cả nước đặt nhiều kỳ vọng TP.HCM sẽ trở thành hình mẫu 'siêu đô thị' 14/10/2025 13:33

(PLO)- "Rất mong chờ TP.HCM lấy lại tinh thần, trở thành trung tâm của đổi mới sáng tạo, chắc chắn nhiều chính sách, chủ trương từ thực tiễn TP.HCM sẽ được Trung ương nghiên cứu, triển khai thực hiện trong cả nước”- Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ.

Sáng 14-10, Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc chính thức.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến dự và có phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc chính thức. Ảnh: BTC

TP.HCM- nơi khởi nguồn của những sáng kiến đổi mới

Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ, hôm nay, Thành phố mang tên Bác- nơi giao hòa tinh hoa đất nước, nơi ba cực phát triển năng động cùng hội tụ; nơi khởi nguồn của những sáng kiến đổi mới và khát vọng vươn lên, TP.HCM long trọng khai mạc Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất.

“Đây không chỉ là bước khởi đầu cho chương mới của TP.HCM sau hợp nhất mà còn là dấu mốc quan trọng, mở ra tầm nhìn lớn của đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình, sáng tạo, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc” - ông nói.

Tổng Bí thư chia sẻ trong suốt 40 năm đổi mới, nhất là trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các địa phương trước khi sáp nhập, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá rất cao tinh thần đoàn kết, ý chí và nỗ lực vượt khó của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP.HCM.

“Dù đối mặt với những thách thức chưa từng có từ biến động toàn cầu, đại dịch COVID-19 đến những vướng mắc, tồn tại và biến động nhân sự, thành phố vẫn kiên cường vượt qua, chủ động đổi mới phục hồi và phát triển” - Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương và đánh giá.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại đại hội. Ảnh: BTC

Với nhiều giải pháp chưa có tiền lệ, TP.HCM đã huy động sức mạnh của hệ thống chính trị, của toàn dân, khống chế và đẩy lùi đại dịch, khôi phục sản xuất, duy trì chuỗi cung ứng, phục hồi các ngành trọng yếu và lấy lại đà tăng trưởng. Kinh tế thành phố từ giảm mạnh đã phục hồi nhanh, phát triển ổn định trên nền tảng đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu và thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo...

Hiện nay, quy mô kinh tế của TP sau hợp nhất đạt 123 tỉ USD, chiếm 23,5% GDP của cả nước, sánh ngang với nhiều đô thị lớn trong khu vực. GDP bình quân đầu người hơn 8.900 USD, gấp 1,7 lần bình quân của cả nước, chất lượng tăng trưởng và năng suất lao động không ngừng được nâng lên.

Kinh tế số ngày càng trở thành động lực quan trọng, đã đóng góp trên 20% GRDP, lan tỏa mạnh sang các lĩnh vực, tài chính, y tế, thương mại, giáo dục, văn hóa. TP.HCM cũng đi đầu trong cả nước về chuyển đổi xanh, phát triển đô thị thông minh và thu hút đầu tư công nghệ cao, hình thành Trung tâm tài chính quốc tế Thủ Thiêm tạo nền tảng phát triển nền kinh tế tri thức, sáng tạo và hội nhập sâu với thế giới.

Thu ngân sách cũng chiếm 1/3 tổng thu ngân sách quốc gia, khẳng định vai trò quan trọng của TP.HCM trong ổn định tài khóa và tăng trưởng quốc gia. Đồng thời mở ra triển vọng trở thành trung tâm kinh tế khu vực Đông Nam Á trong thập niên tới.

"Các tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương trước khi sáp nhập đã được quy hoạch lại một cách chiến lược, bảo đảm tính bổ sung và lan tỏa, tạo nên không gian phát triển thống nhất và hiệu quả" - Tổng Bí thư nhấn mạnh và khẳng định TP.HCM sau hợp nhất tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm kinh tế tài chính, công nghiệp và dịch vụ lớn nhất của cả nước. Đồng thời có cơ hội vươn lên trở thành một siêu đô thị mới nổi của khu vực, dẫn dắt sự phát triển...

Các đột phá chiến lược về hạ tầng, chuyển đổi số, khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao được tập trung, đẩy mạnh nhiều kết quả quan trọng, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông, kĩ thuật, đô thị ngày càng đồng bộ hơn. Sinh thái, logistic, tài chính, thương mại, dịch vụ, du lịch cao cấp từng bước được hình thành gắn kết với cảng biển quốc tế Cái Mép- Thị Vải. Sân bay Long Thành, Trung tâm tài chính quốc tế Thủ Thiêm đã đưa TP.HCM trở thành cửa ngõ hội nhập quốc tế, trung tâm kết nối chuỗi giá trị của khu vực.

TP cũng quan tâm phát triển văn hóa- xã hội, giáo dục và đào tạo, chăm lo gia đình chính sách, người có công, nâng cao hiệu quả an sinh, bảo trợ xã hội… An ninh mạng, an ninh kinh tế, an ninh năng lượng và an ninh con người; đấu tranh trấn áp mạnh mẽ và kéo giảm các loại tội phạm, nhất là tội phạm đường phố, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, nâng cao hình ảnh thành phố an toàn, thân thiện.

Bộ máy TP.HCM được kiện toàn tinh gọn, gắn với xây dựng chính quyền địa phương hai cấp, thay đổi mạnh mẽ phong cách, lề lối, thái độ phục vụ, ứng dụng chuyển đổi số, hướng đến chính quyền phục vụ, gần dân, sát dân, hiệu quả và minh bạch. Việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính được triển khai nghiêm túc, tạo nền tảng cho bộ máy tinh-gọn-mạnh-hiệu lực-hiệu quả.

“Những thành tựu to lớn của TP.HCM trong nhiệm kỳ qua là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Trung ương, sự phối hợp hiệu quả của các bộ, ngành, địa phương, song yếu tố quyết định vẫn là sức mạnh nội lực của Đảng bộ và nhân dân TP” - ông đánh giá.

Cạnh đó, TP.HCM cũng chủ động tổng kết thực tiễn, đề xuất Trung ương ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt là Nghị quyết 98 của Quốc hội và các kết luận của Trung ương về Trung tâm Tài chính quốc tế, hệ thống đường sắt đô thị, nhằm khai thác hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển.

"Những kết quả đó rất đáng trân trọng và tự hào, đóng góp xứng đáng vào kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đồng thời là tiền đề vững chắc để Thành phố tiếp tục phát triển nhanh, bền vững và toàn diện trong kỷ nguyên mới" - Tổng Bí thư nhận định.

Đột phá thể chế, đổi mới mô hình tăng trưởng

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, việc hợp nhất TP.HCM với hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu là bước ngoặt lịch sử, nơi ba cực kinh tế năng động bậc nhất cả nước hội tụ.

"Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và đồng bào cả nước đặt nhiều kỳ vọng TP.HCM mới sẽ trở thành hình mẫu “siêu đô thị”, hình thành các động lực tăng trưởng mới, vươn lên ngang tầm các đô thị quốc tế, phát triển thông minh, hiện đại, tăng trưởng xanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ, văn hóa và đổi mới sáng tạo hàng đầu của Việt Nam" - Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang. Ảnh: BTC

Tổng Bí thư đánh giá, báo cáo Chính trị trình Đại hội quán triệt sâu sắc tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển và trách nhiệm tiên phong của TP.HCM. Ông thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của giai đoạn 2025-2030 cao và nêu một số vấn đề để TP.HCM quan tâm, thực hiện.

Đó là phát huy kết quả nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng Đảng bộ TP.HCM thực sự trở thành trung tâm trí tuệ, đoàn kết và đổi mới, một Đảng bộ mẫu mực, đủ bản lĩnh chính trị, năng lực quản trị và tầm nhìn, đủ sức dẫn dắt TP tiên phong phát triển và hội nhập. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tập trung xây dựng chính quyền hai cấp tinh, gọn, mạnh, thông minh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân.

“Đặc biệt, cần chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, nhất là cán bộ chiến lược, chủ chốt, người đứng đầu các cấp, xem đây là đột phá chiến lược của chiến lược. Đội ngũ ấy phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức liêm chính, có tư duy chiến lược, giỏi chuyên môn, có kỹ năng lãnh đạo, quản lý nổi trội, có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế và năng lực giải quyết vấn đề phức tạp. Họ phải là thế hệ lãnh đạo mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và tinh thần phụng sự Nhân dân”- Tổng Bí thư chỉ rõ.

Để hiện thực hóa tầm nhìn và mục tiêu phát triển giai đoạn mới, TP.HCM cần quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa và vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, biến đường lối thành hành động, nghị quyết thành kết quả cụ thể, tạo đột phá thể chế, đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao chất lượng quản trị đô thị.

"TP.HCM phải đưa tinh thần của các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị vào thực tiễn phát triển đô thị đặc biệt" - ông nêu.

Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng Ban chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: BTC

Trong đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh Nghị quyết 57 là kim chỉ nam để xây dựng TP thành trung tâm đổi mới sáng tạo, hạt nhân của nền kinh tế tri thức, đẩy nhanh kinh tế số, chính quyền số và xã hội số, hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp, công nghệ cao, tài chính số. Nghị quyết 59 định hướng mở rộng hội nhập quốc tế chủ động, nâng tầm trung tâm tài chính, logistics, thương mại, du lịch gắn với liên kết vùng và kết nối với các trung tâm toàn cầu.

Đặc biệt, TP cần vận dụng Nghị quyết 66 để hoàn thiện thể chế, mạnh dạn thí điểm mô hình chính quyền đô thị tự chủ, phân cấp, ủy quyền linh hoạt, hướng tới nền quản trị hiện đại, minh bạch, hiệu quả.

Với Nghị quyết 68, đòi hỏi TP.HCM phải khơi dậy và bảo vệ tinh thần doanh nghiệp, phát triển kinh tế tư nhân, thúc đẩy các tập đoàn tư nhân lớn, doanh nghiệp công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế Thành phố và Nghị quyết 70 về đảm bảo an ninh năng lượng cho một siêu đô thị, một trung tâm kinh tế số của khu vực.

Mong TP.HCM tiếp tục là nơi thí điểm, tổng kết thực tiễn

Tổng Bí thư chia sẻ trong nhiều nhiệm kỳ trước, nhiều chủ trương chính sách của Đảng được thực thi, tổ chức thực hiện ở TP.HCM. TP.HCM cũng mạnh dạn, đi đầu trong đổi mới, trong xây dựng những cơ chế sáng tạo. Từ đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trung ương Đảng nghiên cứu và phát triển ra cả nước.

“Rất tin tưởng TP.HCM có ưu thế với đô thị lớn, đầy đủ các lĩnh vực, các ngành kinh tế của cả nước. Rất mong chờ TP.HCM lấy lại tinh thần, trở thành trung tâm của đổi mới sáng tạo, chắc chắn nhiều chính sách, chủ trương từ thực tiễn TP.HCM sẽ được Trung ương nghiên cứu, triển khai thực hiện trong cả nước” - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Cùng đó, TP.HCM phải khẳng định vai trò chủ thể và vị trí trung tâm của nhân dân trong mọi chủ trương, chính sách và hành động của Đảng bộ, chính quyền TP; bảo đảm quyền được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra và thụ hưởng của người dân…

Tổng Bí thư cũng nhắc đến mục tiêu xây dựng, phát triển TP.HCM thành trung tâm kinh tế, tài chính, công nghệ và dịch vụ hàng đầu khu vực Đông Nam Á và châu Á, đầu mối lớn về logistics quốc tế và phát triển thông minh, hiện đại, bền vững. Theo ông, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là hoàn chỉnh quy hoạch, tái kiến trúc không gian phát triển theo tư duy đa cực- tích hợp- kết nối, vận hành theo mô hình quản trị đa trung tâm nhằm phân bổ hợp lý nguồn lực và nâng cao hiệu quả điều hành.

“Đây là vấn đề mới, có ý nghĩa quyết định, nếu chậm ngày nào TP.HCM càng mất cơ hội phát triển ngày đó” - ông lưu ý.

Theo Tổng Bí thư, TP.HCM cần đẩy nhanh cơ cấu lại nền kinh tế, lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực chính; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh thực chất, hiệu quả, nâng cao năng suất lao động, quyết tâm đạt tốc độ tăng trưởng GRDP cao trong giai đoạn 2025–2030.

Tổng Bí thư tham quan triển lãm công nghệ. Ảnh: THUẬN VĂN

Đặc biệt cần xây dựng mô hình quản trị đô thị hiện đại, ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành và dịch vụ công, hướng tới chính quyền số kiến tạo, minh bạch, hiệu quả, làm nền tảng cho TP thông minh.

“Có những vấn đề bất cập nhiều năm qua, cần thảo luận và quyết tâm thực hiện để báo cáo với nhân dân. Làm sao giải quyết được vấn đề ùn tắc giao thông; nếu không lợi thế của TP sẽ trở thành điểm nghẽn. Khách du lịch không đến, nhà đầu tư không vào, nhân dân không về sống” - Tổng Bí thư cho hay

Tổng Bí thư cũng đề cập đến vấn đề ngập lụt khi mùa mưa đến; hay TP.HCM đang phải đối mặt với biến đổi khí hậu, triều cường, ô nhiễm… Tất cả những sinh hoạt của người dân đều bị đảo lộn. Ông yêu cầu phải tập trung thảo luận kỹ. Chính phủ, Trung ương và các bộ ngành sẽ cùng đồng hành, giải quyết dứt điểm trong nhiệm kỳ này; không kéo dài…Hay việc phấn đấu TP không có ma túy và huy động toàn hệ thống giải quyết những căn cơ đó.

“TP cần đưa ra những quyết định, đạt những mục tiêu có thể đo đếm được để người dân đồng hành, giám sát và thụ hưởng thành quả này”- Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Ngoài ra, TP cần kiên định mục tiêu phát triển toàn diện con người, gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội, xây dựng TP đáng sống, nơi mỗi người dân đều có cơ hội phát triển, được chăm lo sức khỏe, giáo dục, môi trường sống và sự an toàn, không ai bị bỏ lại phía sau...

“Phát triển trong kỷ nguyên mới không chỉ đo bằng tăng trưởng kinh tế mà bằng chất lượng cuộc sống, mức độ phồn vinh, hạnh phúc của nhân dân và các chỉ số này cần được lượng hóa” - Tổng Bí thư nói.

Người đứng đầu Đảng nhấn mạnh Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị của Đảng mà là cuộc tổng động viên trí tuệ, sáng tạo và khát vọng của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP trong kỷ nguyên mới.

"Với tầm nhìn, khát vọng và truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tôi tin tưởng sâu sắc rằng TP sẽ vươn lên mạnh mẽ, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển TP.HCM phồn vinh, thịnh vượng, kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển đặc sắc, có chất lượng sống cao, là trung tâm của đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế sâu rộng, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc”- Tổng Bí thư gửi gắm.