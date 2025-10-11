Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên 11/10/2025 20:27

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chiều 11-10, trong chuyến công tác tại Nghệ An, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An).

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Cùng đi với Tổng Bí thư có ông Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an... Cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn công tác Quân khu 4, lãnh đạo tỉnh Nghệ An…

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và lòng kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và Nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh cho hòa bình, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thực hiện di huấn thiêng liêng của Người, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác nguyện đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, phát huy cao nhất mọi nguồn lực để cùng nỗ lực thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện, mạnh mẽ, bứt phá, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Trong giờ phút thiêng liêng, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Kim Oanh tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An.

Với truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã đến Đền Chung Sơn (xã Kim Liên) - Đền thờ Gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh thành kính dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với song thân phụ mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người thân yêu trong gia đình của Người.

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Kim Oanh tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Kim Oanh.

Trong không khí đầm ấm, Tổng Bí thư Tô Lâm ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Kim Oanh; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của mẹ và gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn trân trọng, ghi nhớ công lao của các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, coi đây là nguồn động viên, là biểu tượng sáng ngời về tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam.

Cũng trong ngày 11-10, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã có buổi làm việc với Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 (KT-QP 4), thuộc Quân khu 4, Bộ Quốc phòng.

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 (Quân khu 4, Bộ Quốc phòng).

Đoàn KT-QP 4 hiện đảm nhiệm địa bàn chiến lược ở phía Tây Nghệ An, giáp Lào, với 8 xã biên giới. Những năm qua, đơn vị đã chủ động thực hiện nhiệm vụ kép: Phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh biên giới.

Trong giai đoạn 2020-2025, Đoàn đã giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, di dời hàng trăm hộ khỏi vùng sạt lở, xây dựng khu tái định cư, sửa chữa và dựng lại nhà cho 262 hộ dân; hỗ trợ phát triển kinh tế, xây dựng 21 công trình hạ tầng dân sinh, trao tặng hơn 3 tỉ đồng quà và kinh phí hỗ trợ hộ nghèo.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu tham dự buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương tinh thần vượt khó, gắn bó với nhân dân của cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - quốc phòng 4; nhấn mạnh đơn vị đã góp phần củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, bảo vệ biên giới và tăng cường tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Tổng Bí thư yêu cầu Đoàn tiếp tục phát huy truyền thống, chủ động ứng phó thiên tai, giúp dân phát triển sản xuất, giữ vững ổn định biên giới, xây dựng khu vực biên cương vững mạnh toàn diện.