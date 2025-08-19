Chủ tịch Nguyễn Văn Được: Sự yêu mến, chia sẻ của bạn bè quốc tế góp nên thành tựu TP.HCM 19/08/2025 21:34

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được khẳng định sự yêu mến, tin cậy và chia sẻ, hỗ trợ quý báu của bạn bè quốc tế đã góp nên những thành tựu phát triển của TP.HCM.

Tối 19-8, tại Hội trường Thống Nhất (TP.HCM), Thành uỷ - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19-8-1945 – 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025).

TP.HCM tự hào sâu sắc là TP mang tên Bác

Tham dự có ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM; bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cùng các Tổng Lãnh sự, Trưởng Đại diện các Tổ chức quốc tế tại TP.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM đã ôn lại cột mốc 80 năm trước, ngày 2-9-1945 tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trang trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Theo ông Nguyễn Văn Được, suốt tám thập kỷ qua, toàn thể dân tộc Việt Nam đã đoàn kết đồng lòng và với tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua mọi thác ghềnh, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Trong bối cảnh chung đó, TP.HCM tự hào sâu sắc là TP mang tên Bác, luôn khẳng định vai trò, sứ mệnh tiên phong trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Lãnh đạo TP.HCM cùng bà Ariadne Feo Labrada, Tổng Lãnh sự Cuba tại TP.HCM (thứ 2 từ phải sang) chúc mừng lễ kỷ niệm. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Chủ tịch UBND TP.HCM thông tin quy mô nền kinh tế TP.HCM năm 2024 (tính chung cả TP.HCM và Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu) đạt 108 tỉ USD, chiếm tỉ trọng 25% GDP cả nước. Thu hút FDI lũy kế đến nay đạt gần 60 tỉ USD, với khoảng 14.000 dự án.

Chất lượng đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người năm 2024 đạt gần 7.800 USD. Các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm đầu tư bài bản, hệ thống hạ tầng kỹ thuật không ngừng được hoàn thiện...

Dịp này, Chủ tịch UBND TP.HCM cũng bày tỏ lòng biết ơn tới các quốc gia và TP trên thế giới, các đối tác quốc tế, các nhà đầu tư nước ngoài và bạn bè quốc tế năm châu, đặc biệt là thân nhân kiều bào Việt Nam ở nước ngoài đã luôn đồng hành, gắn bó cùng TP.HCM.

“Chính sự yêu mến, tin cậy và sự chia sẻ, hỗ trợ quý báu đó đã góp phần quan trọng làm nên những thành tựu phát triển của TP trong thời gian qua”- ông Được nhìn nhận.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao đổi với các bạn bè quốc tế bên lề lễ kỷ niệm. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Định hướng chiến lược phát triển “1 không gian - 3 vùng - 1 đặc khu”

Bước vào giai đoạn phát triển mới, ông Nguyễn Văn Được cho biết TP.HCM đang khẩn trương rà soát, điều chỉnh và xây dựng quy hoạch tổng thể mới, theo định hướng chiến lược phát triển “1 không gian - 3 vùng - 1 đặc khu”.

Trong đó, ba vùng là: Vùng trung tâm TP.HCM sẽ là thủ phủ tài chính và công nghệ cao; vùng Bình Dương là thủ phủ công nghiệp; vùng Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ là thủ phủ kinh tế biển, phát triển cảng biển quốc tế, logistics và năng lượng.

Chủ tịch TP.HCM mong muốn tiếp tục nhận được đồng hành, quan tâm, ủng hộ, hợp tác chặt chẽ của bạn bè, đối tác quốc tế, thông qua vai trò cầu nối và thúc đẩy của các nhà ngoại giao, các Tổng Lãnh sự, Trưởng Đại diện các tổ chức quốc tế tại TPHCM.

“Người Việt Nam có câu: Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau. Chúng tôi tin tưởng rằng, khi cùng nhau hành động, ‘cùng nhịp đập từ trái tim đến trái tim’, chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn thách thức, biến nguy thành cơ, hướng tới tương lai cùng phồn vinh, thịnh vượng”- ông đúc kết.

Bà Ariadne Feo Labrada, Tổng Lãnh sự Cuba tại TP.HCM, phát biểu chúc mừng. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phát biểu chúc mừng, bà Ariadne Feo Labrada, Tổng Lãnh sự Cuba tại TP.HCM, đánh giá Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, quan hệ quốc tế và đặc biệt là an sinh xã hội.

Ngoài ra, Việt Nam ngày càng chủ động trong các cơ chế nhân quyền của Liên Hợp Quốc, đảm nhiệm vai trò thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, tham gia soạn thảo Tuyên ngôn Nhân quyền của ASEAN, và đóng góp tích cực vào các hoạt động của các Ủy ban ASEAN về phụ nữ, trẻ em và lao động di cư.

Bà Ariadne Feo Labrada nhìn nhận TP.HCM là động lực quan trọng trong những thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là giai đoạn 2021 - 2025.

Dịp này, bà Ariadne Feo Labrada gửi lời chúc mừng đến nhân dân Việt Nam nhân dịp 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9. Bà Ariadne Feo Labrada chia sẻ bản thân vinh dự, tự hào khi được cùng kỷ niệm sự kiện trọng đại này tại TP.HCM tươi đẹp.