CSGT kiểm tra bãi xe quanh trường học trên toàn quốc, làm gì để ngăn ngừa học sinh vi phạm? 05/11/2025 13:41

(PLO)- Để ngăn ngừa việc học sinh, sinh viên vi phạm giao thông cần có những quy định nghiêm khắc về việc hạ hạnh kiểm hoặc trừ điểm rèn luyện người vi phạm hoặc các biện pháp khác.

Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) đã phát lệnh cho lực lượng CSGT toàn quốc đồng loạt thực hiện kiểm tra chuyên đề học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông và người nhà giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện trong cùng một thời điểm trên toàn quốc.

Lực lượng CSGT TP.HCM xuống tận bãi xe quanh trường học để xử lý. Ảnh: PC08

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Võ Đan Mạch, Đoàn Luật sư TP.HCM có một số kiến nghị để quản lý thanh thiếu niên trong việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ như sau:

Thứ nhất, siết chặt công tác quản lý, kiểm tra, giám sát

Thực tiễn cho thấy, một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng học sinh vi phạm giao thông là sự buông lỏng trong khâu quản lý, giám sát từ gia đình, nhà trường cũng như các cơ quan chức năng. Nhiều trường hợp các em chưa đủ tuổi nhưng vẫn được cha mẹ giao xe máy, hoặc tự ý điều khiển phương tiện mà không có sự kiểm soát chặt chẽ.

Do đó, cần thiết lập cơ chế phối hợp hiệu quả giữa chính quyền địa phương, công an khu vực, ban giám hiệu nhà trường và phụ huynh để thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm. Song song đó, việc tăng cường tuần tra lưu động, sử dụng hệ thống camera giám sát cũng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát, phát hiện và phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa.

Thứ hai, nghiêm khắc áp dụng các chế tài xử lý hành vi vi phạm

Pháp luật hiện hành đã quy định đầy đủ các chế tài xử lý đối với hành vi vi phạm giao thông đường bộ, trong đó có các chế tài hành chính như phạt tiền, tạm giữ phương tiện, tước giấy phép lái xe,...

Tuy nhiên trên thực tế, việc xử lý đối với học sinh, sinh viên đôi khi còn “nương tay” hoặc chỉ dừng lại ở mức nhắc nhở, dẫn đến hiệu quả răn đe chưa cao. Để khắc phục, cần áp dụng nghiêm khắc và thống nhất các chế tài đối với từng hành vi vi phạm, không có sự phân biệt giữa học sinh, sinh viên và các đối tượng khác.

Luật sư cho rằng việc xử lý đối với học sinh, sinh viên đôi khi còn “nương tay” hoặc chỉ dừng lại ở mức nhắc nhở. Ảnh: PC08

Đồng thời, cơ quan chức năng cần tăng cường áp dụng biện pháp thông báo vi phạm về cho nhà trường và phụ huynh để cùng phối hợp quản lý. Trường học cần có những quy định nghiêm khắc về việc hạ hạnh kiểm hoặc trừ điểm rèn luyện khi học sinh, sinh viên của nhà trường vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông, qua đó tạo áp lực xã hội và nâng cao ý thức tuân thủ của thanh thiếu niên.

Thứ ba, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông

Bên cạnh công tác quản lý, giám sát và áp dụng chế tài xử lý nghiêm khắc, việc nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của học sinh, sinh viên cũng đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Nhiều hành vi vi phạm giao thông, nghiêm trọng hơn là tai nạn giao thông xảy ra xuất phát từ sự thiếu hiểu biết, coi thường pháp luật và tâm lý chủ quan của thanh thiếu niên.

Do đó, cần đẩy mạnh các chương trình tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông ngay trong nhà trường thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, cuộc thi tìm hiểu pháp luật, hoặc lồng ghép trong các môn học phù hợp. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục sẽ giúp các em rèn luyện ý thức chấp hành pháp luật ngay từ sớm, từ đó hình thành thói quen văn hóa giao thông bền vững.