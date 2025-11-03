2 học sinh đi xe máy không đội mũ bảo hiểm 'thông chốt' CSGT 03/11/2025 16:48

(PLO)- CSGT xác minh, mời làm việc với hai học sinh ở Cao Bằng chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, tăng ga qua chốt kiểm tra.

Chiều 3-11, tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, lực lượng CSGT đã xác minh, mời làm việc hai học sinh ở Cao Bằng đi xe máy không đội mũ bảo hiểm còn tăng ga qua chốt của CSGT.

CSGT làm việc với học sinh trong vụ việc.

Trước đó, tối 29-10, Tổ CSGT Bảo Lạc thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Cao Bằng tổ chức kiểm tra, kiểm soát giao thông, kiểm tra nồng độ cồn tại quốc lộ 4A ( qua xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng) thì phát hiện hai nam học sinh đi xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Khi được ra hiệu lệnh dừng xe, học sinh này cố tình tăng ga phóng qua, không dừng phương tiện theo yêu cầu của CSGT. Tổ công tác đã xác định được hai học sinh nêu trên cùng là học sinh trường THPT Bảo Lạc.

Sau khi xác minh và mời làm việc, lực lượng chức năng đã làm rõ các lỗi vi phạm: Không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông; người chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện; điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm; xe không có gương chiếu hậu; giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Theo Cục CSGT, tổng mức xử phạt cho các hành vi trên lên tới 17 triệu đồng.

Phòng CSGT Cao Bằng cũng cảnh báo, hành vi phóng xe bỏ qua hiệu lệnh, né tránh kiểm tra là vi phạm nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho bản thân và người khác. Phụ huynh cần quản lý chặt con em, tuyệt đối không giao xe khi chưa đủ tuổi.