Thủ tướng ra công điện yêu cầu ứng phó với lũ đặc biệt lớn, lũ khẩn cấp ở Đắk Lắk, Gia Lai; Mức án đối với hoa hậu Thuỳ Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục

Thủ tướng ra công điện yêu cầu ứng phó với lũ đặc biệt lớn, lũ khẩn cấp ở Đắk Lắk, Gia Lai 20/11/2025 06:30

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký công điện của Thủ tướng gửi lãnh đạo các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa, bộ, ngành về việc tập trung ứng phó với lũ đặc biệt lớn trên sông Ba (Đắk Lắk), lũ khẩn cấp trên sông Kôn (Gia Lai).

Công điện nêu rõ hiện nay tình hình mưa lũ tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa đang diễn biến rất phức tạp. Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, lũ trên sông Kôn tiếp tục lên và ở trên BĐ3, sông Ba tại trạm Phú Lâm tiếp tục lên và ở trên BĐ3 và ngang với mức lũ lịch sử năm 1993.

Để chủ động phòng, tránh, ứng phó với lũ đặc biệt lớn, lũ khẩn cấp bảo đảm an toàn tính mạng người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, Thủ tướng yêu cầu các bí thư, chủ tịch UBND các tỉnh nêu trên và các Bộ, ngành khẩn trương huy động lực lượng quân đội, công an và các lực lượng khác, mọi phương tiện, bằng mọi biện pháp tiếp cận ngay khu dân cư bị ngập sâu, chia cắt, cô lập, sạt lở để kịp thời di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.