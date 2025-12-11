Va chạm với xe tải cùng chiều, tài xế mắc kẹt trong ca bin tử vong 11/12/2025 12:16

(PLO)- Xe tải đổ dốc xảy ra va chạm với xe cùng chiều trên quốc lộ 1, khiến tài xế mắc kẹt trong ca bin và tử vong sau đó.

Ngày 11-12, ông Đặng Đình Triều, Chủ tịch UBND xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai, cho biết cơ quan công an đang điều tra, xác minh làm rõ vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn khiến một người tử vong.

Xe tải va chạm với xe chạy cùng chiều, vụ tai nạn gây ách tắc giao thông trên quốc lộ 1. Ảnh: Ngọc Tư

Trước đó, khoảng 21 giờ 50 phút ngày 10-12, tài xế LVL (33 tuổi, ngụ tỉnh Điện Biên) điều khiển ô tô tải 50E-157.19 lưu thông trên quốc 1 theo hướng Bắc-Nam, khi đến khu vực đèo Phủ Cũ, thuộc thôn Lộc Thái, xã Phù Mỹ Bắc thì xảy ra tai nạn.

Thời điểm này, xe tải của anh LVL đổ dốc, tông vào phần đuôi xe tải 51C-224.59 chạy cùng chiều phía trước khiến đầu xe bị biến dạng.

Lực lượng công an tham giải giải cứu lái xe bị mắc kẹt trong ca bin.

Hậu quả, tài xế LVL và HĐTS (19 tuổi, ngụ TP Huế-là phụ xe) bị thương nặng, riêng anh LVL bị mắc kẹt trong ca bin xe. Mặc dù lực lượng chức năng sớm có mặt tại hiện trường, giải cứu nạn nhân và đưa đi cấp cứu nhưng anh LVL bị thương quá nặng đã tử vong.

Vụ tai nạn gây ách tắc giao thông nghiêm trọng trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Phù Mỹ Bắc do hai xe bị nạn nằm chắn ngang mặt đường.