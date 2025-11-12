Kẹt xe khiến biển người chôn chân hàng giờ đồng hồ tại trung tâm Đồng Nai 12/11/2025 13:03

(PLO)- Cơn mưa lớn đúng giờ cao điểm đã khiến hàng ngàn người chôn chân hàng giờ đồng hồ tại một số tuyến đường trung tâm tỉnh Đồng Nai.

Sáng ngày 12-11, cơn mưa lớn vào thời điểm từ 6 giờ đến gần 8 giờ - đúng giờ cao điểm người dân đi làm, học sinh đến trường đã khiến nhiều tuyến đường trung tâm của Đồng Nai bị kẹt cứng. Hàng ngàn người chôn chân giữa đường vì kẹt xe.

Đặc biệt, tcon đường Bùi Văn Hòa là tuyến đường mà công nhân đi làm vào các khu công nghiệp như Biên Hoà 2, Long Bình, Cảng Long Bình... nên kẹt xe nghiêm trọng. Hàng ngàn người phải chôn chân hàng giờ đồng hồ.

Các hướng đường ngay ngã 4 vào Tân Cảng Long Bình (phường Long Bình) bị kẹt cứng.

Vì không thể di chuyển nên hàng ngàn công nhân, người lao động trễ giờ làm.

Nhiều em học sinh trên địa bàn đến trường trễ.

Sự mỏi mệt thể hiện trên khuôn mặt nhiều người vì bị chôn chân hàng giờ đồng hồ trong cơn mưa buổi sáng.

Các ngả đường đều bị kẹt cứng, người tham gia giao thông không thể nhúc nhích được.

Nhiều người đi làm từ rất sớm nhưng vẫn bất lực kẹt lại giữa đường.

Một số tuyến đường tại khu vực phường Trảng Dài bị kẹt xe nghiêm trọng, đoàn xe ô tô không thể di chuyển.

Đến gần 8 giờ sáng cùng ngày trên đường Nguyễn Ái Quốc tại trung tâm tỉnh Đồng Nai vẫn còn hiện tượng xe bị ùn ứ.