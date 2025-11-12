Đô thị

Kẹt xe khiến biển người chôn chân hàng giờ đồng hồ tại trung tâm Đồng Nai

(PLO)- Cơn mưa lớn đúng giờ cao điểm đã khiến hàng ngàn người chôn chân hàng giờ đồng hồ tại một số tuyến đường trung tâm tỉnh Đồng Nai. 

Sáng ngày 12-11, cơn mưa lớn vào thời điểm từ 6 giờ đến gần 8 giờ - đúng giờ cao điểm người dân đi làm, học sinh đến trường đã khiến nhiều tuyến đường trung tâm của Đồng Nai bị kẹt cứng. Hàng ngàn người chôn chân giữa đường vì kẹt xe.

Đồng Nai 12.jpg
Đặc biệt, tcon đường Bùi Văn Hòa là tuyến đường mà công nhân đi làm vào các khu công nghiệp như Biên Hoà 2, Long Bình, Cảng Long Bình... nên kẹt xe nghiêm trọng. Hàng ngàn người phải chôn chân hàng giờ đồng hồ.
Đồng Nai 3.jpg
Các hướng đường ngay ngã 4 vào Tân Cảng Long Bình (phường Long Bình) bị kẹt cứng.
Đồng Nai 4.jpg
Vì không thể di chuyển nên hàng ngàn công nhân, người lao động trễ giờ làm.
Đồng Nai 16.jpg
Nhiều em học sinh trên địa bàn đến trường trễ.
Đồng Nai 6.jpg
Sự mỏi mệt thể hiện trên khuôn mặt nhiều người vì bị chôn chân hàng giờ đồng hồ trong cơn mưa buổi sáng.
Đồng Nai 7.jpg
Các ngả đường đều bị kẹt cứng, người tham gia giao thông không thể nhúc nhích được.
Đồng Nai 5.jpg
Nhiều người đi làm từ rất sớm nhưng vẫn bất lực kẹt lại giữa đường.
Đồng Nai 15.jpg
Một số tuyến đường tại khu vực phường Trảng Dài bị kẹt xe nghiêm trọng, đoàn xe ô tô không thể di chuyển.
Đồng Nai 14.jpg
Đến gần 8 giờ sáng cùng ngày trên đường Nguyễn Ái Quốc tại trung tâm tỉnh Đồng Nai vẫn còn hiện tượng xe bị ùn ứ.
Đồng Nai 17.jpg
Ùn tắc giao thông trên đường Nguyễn Ái Quốc đoạn trước cổng viện Tâm thần Trung Ương Biên Hoà. Ảnh: CTV.
VŨ HỘI
#Đồng Nai #kẹt xe #công nhân #mưa lớn #giao thông Đồng Nai

