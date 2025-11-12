Kẹt xe khiến biển người chôn chân hàng giờ đồng hồ tại trung tâm Đồng Nai

Sáng ngày 12-11, cơn mưa lớn vào thời điểm từ 6 giờ đến gần 8 giờ - đúng giờ cao điểm người dân đi làm, học sinh đến trường đã khiến nhiều tuyến đường trung tâm của Đồng Nai bị kẹt cứng. Hàng ngàn người chôn chân giữa đường vì kẹt xe.
(PLO)- Cơn mưa lớn đúng giờ cao điểm đã khiến hàng ngàn người chôn chân hàng giờ đồng hồ tại một số tuyến đường trung tâm tỉnh Đồng Nai.
