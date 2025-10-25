Đồng Nai: 1 buổi, 2 vụ tai nạn làm 3 người chết, nhiều người bị thương 25/10/2025 15:28

(PLO)- Trong buổi sáng cùng ngày tại tỉnh Đồng Nai xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông khiến 3 người chết và nhiều người bị thương.

Gần trưa 25-10, một vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ 14 (đoạn qua ấp Tân Thành 4, phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai) giữa 2 xe máy khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, ông TVU (57 tuổi, ngụ phường Bình Phước) điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ 14, hướng từ tỉnh Tây Ninh đi phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông 2 xe máy khiến 2 người tử vong. Ảnh LA.

Khi đến ấp Tân Thành 4 (phường Đồng Xoài) bất ngờ tông vào xe máy do ông LVT (71 tuổi, ngụ phường Đồng Xoài) điều khiển, đang chuyển hướng rẽ trái qua đường ở chiều ngược lại.

Cú tông mạnh khiến cả 2 người ngã văng ra đường, tử vong sau đó.

* Sáng cùng ngày trên quốc lộ Quốc lộ 1 xe container lưu thông hướng Đồng Nai đi TP.HCM. Khi đến đoạn qua xã Trảng Bom, xe container va chạm với xe máy kéo theo lôi tự chế đang sang đường.

Hiện trường vụ xe container tông vào nhiều người bên đường khiến một người chết và nhiều người bị thương. Ảnh: VH.

Sau cú va chạm, xe container mất lái tiếp tục lao thẳng vào nhóm người đang đứng ven đường. Vụ việc khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ, nhiều người khác bị thương.

Tại hiện trường, xe máy kéo theo kéo tự chế cháy giữa đường, nhiều mảnh vỡ và vật dụng bị văng tung tóe. Còn xe container tông vào trụ điện ven đường mới dừng lại, phần đầu xe hư hỏng nặng.

Hiện Cơ quan Chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân 2 vụ tai nạn giao thông trên.