Công an xem xét kiến nghị sai phạm trong thu hồi đất ở dự án Sông Lô Nha Trang 25/10/2025 11:01

(PLO)- Công an tỉnh Khánh Hòa đang xem xét đơn kiến nghị về việc thu hồi đất sai quy định của 200 hộ dân tại dự án khu du lịch và giải trí Sông Lô.

Ngày 25-10, ông Nguyễn Văn B và bà Lê Thị S (ngụ phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cho biết vừa nhận được công văn của Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Khánh Hòa, về việc chuyển đơn kiến nghị liên quan sai phạm trong quá trình thu hồi đất ở dự án khu du lịch và giải trí Sông Lô.

Theo nội dung đơn, ông B và bà S phản ánh việc UBND tỉnh Khánh Hòa căn cứ Quyết định số 252/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để thu hồi đất của gần 200 hộ dân tại xã Phước Đồng, TP Nha Trang (nay là phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Một góc dự án khu du lịch và giải trí Sông Lô. Ảnh: XUÂN HOÁT

Các hộ dân cho rằng, việc tỉnh Khánh Hòa thu hồi đất dựa vào các căn cứ như trên là không đúng theo quy định của pháp luật. Từ đó, đề nghị cơ quan chức năng của Công an tỉnh Khánh Hòa xem xét, giải quyết vụ việc.

Liên quan vụ việc, ngày 7-10, Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Khánh Hòa cũng có công văn về việc đơn của ông Nguyễn Văn B và bà Lê Thị S nói trên trùng với nội dung đơn đã được Thủ trưởng Cơ quan CSĐT chuyển đến Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường.

Từ đó, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Khánh Hòa, đã chuyển đơn của công dân đến Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường để xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.

Liên quan đến dự án khu du lịch và giải trí Sông Lô, hồi tháng 9, Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo kết luận của Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình sau khi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án trên địa bàn tỉnh này.

Trong phần gợi ý, hướng dẫn xử lý một số dự án có khó khăn, vướng mắc, Phó thủ tướng đề cập đến dự án khu du lịch và giải trí Sông Lô tại phường Nam Nha Trang do Công ty TNHH Thương mại - xây dựng Hoàn Cầu làm chủ đầu tư.

Đây là dự án đã được Thanh tra Chính phủ thanh tra, kiểm tra, có kết luận về các vấn đề người dân khiếu nại, tố cáo nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm.

Tại cuộc làm việc với Phó thủ tướng ngày 23-8, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo, giao Thanh tra Chính phủ thanh tra lại dự án trên, có kết luận để giải quyết triệt để các vướng mắc đang tồn tại.

Theo Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình, đây là dự án lớn, phức tạp, tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc và phát sinh đơn thư khiếu kiện kéo dài qua nhiều thời kỳ.

Phó thủ tướng thống nhất với kiến nghị của UBND tỉnh Khánh Hòa, giao cho Thanh tra Chính phủ khẩn trương thanh tra dự án, sớm có kết luận để tháo gỡ, giải phóng các nguồn lực phát triển của dự án.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ đã thanh tra, kiểm tra dự án Sông Lô, lần gần nhất hồi tháng 8-2020.