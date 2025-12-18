Chia buồn 18/12/2025 15:11

(PLO)- Đại tá Phạm Ngọc Khương từ trần sáng 18-12-2025, hưởng thọ 67 tuổi; linh cữu quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam.

Được tin: Đại tá Phạm Ngọc Khương, nguyên Phó Giám đốc Công an TP.HCM, từ trần lúc 9 giờ 6 phút ngày 18-12-2025 (nhằm ngày 29 tháng 10 năm Ất Tỵ), hưởng thọ 67 tuổi.

Linh cữu được quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam (số 5 đường Phạm Ngũ Lão, phường Hạnh Thông, TP.HCM).

Lễ nhập quan lúc 20 giờ ngày 18-12-2025 (nhằm ngày 29 tháng 10 năm Ất Tỵ).

Từ tư gia đến Nhà tang lễ lúc 7 giờ 00 phút ngày 19-12-2025 (nhằm ngày 30 tháng 10 năm Ất Tỵ).

Lễ viếng bắt đầu từ lúc 9 giờ 00 phút ngày 19-12-2025 (nhằm ngày 30 tháng 10 năm Ất Tỵ).

Lễ truy điệu lúc 4 giờ 30 phút, lễ động quan lúc 5 giờ 15 phút ngày 21-12-2025 (nhằm ngày 2 tháng 11 năm Ất Tỵ), sau đó linh cữu được đưa đi an táng tại Nghĩa trang Thành phố.

Đảng ủy, Ban Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM cùng toàn thể đội ngũ viên chức, người lao động của Báo thành kính chia buồn cùng gia quyến.