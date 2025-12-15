“Thương lắm miền Trung ơi!” - Hành trình sẻ chia đầy ấm áp 15/12/2025 06:03

(PLO)- Qua từng điểm đến, những phần hỗ trợ được trao đi không chỉ giúp bà con vượt qua khó khăn trước mắt mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong hoạn nạn.

Chương trình “Thương lắm miền Trung ơi!” do báo Pháp Luật TP.HCM phát động đã khép lại với nhiều dấu ấn sâu đậm. Đây là hoạt động thiện nguyện nhằm kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn sau thiên tai, bão lũ. Hưởng ứng lời kêu gọi, đông đảo bạn đọc đã tích cực đóng góp cả về vật chất lẫn tinh thần.

Lời kêu gọi từ trách nhiệm xã hội

Giữa những ngày mưa lũ dồn dập, khi từng dòng tin liên tiếp báo về, những mái nhà chìm trong biển nước, những tuyến đường bị chia cắt, những làng quê ngập sâu trong biển lũ, miền Trung hiện lên với những mất mát chất chồng. Thiên tai đi qua để lại không chỉ những thiệt hại về tài sản, mà còn là nỗi lo thường trực về cái ăn, cái mặc, về sinh kế của hàng ngàn hộ dân vùng rốn lũ.

Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng biên tập thường trực báo Pháp Luật TP.HCM, trao thuốc và tiền mặt hỗ trợ người dân xã Hòa Xuân và phường Đông Hòa (tỉnh Đắk Lắk). Ảnh: NHẬT YÊN

Trong bối cảnh đó, ngày 30-10, hưởng ứng lời kêu gọi chung của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam trong việc vận động hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, báo Pháp Luật TP.HCM đã phát động chương trình “Thương lắm miền Trung ơi!” mong muốn cùng bạn đọc góp thêm nguồn lực, tiếp thêm niềm tin để bà con miền Trung có điều kiện khắc phục hậu quả, sớm vượt qua giai đoạn khó khăn và từng bước ổn định cuộc sống.

Từ những tấm lòng lặng thầm đến sự chung sức bền bỉ của cộng đồng, hành trình “Thương lắm miền Trung ơi!” được khởi nguồn bằng niềm tin: Khi yêu thương được gom lại, khó khăn sẽ vơi đi.

Lời kêu gọi nhanh chóng nhận được sự hồi đáp bằng những nghĩa cử ấm áp. Từng phong bì, từng thùng hàng, từng lời nhắn gửi mộc mạc liên tục được trao tay, gom lại thành dòng chảy yêu thương hướng về miền Trung đang oằn mình trong gian khó.

Có người lặng lẽ vượt quãng đường dài từ Tây Ninh, chở theo cả 1 tấn gạo và dầu ăn chỉ vì nghe tin bà con vùng lũ thiếu lương thực. Tinh thần ấy còn lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng nghệ sĩ, hội nhóm và trường học. Ca sĩ S.T Sơn Thạch gửi hơn 1.800 chiếc áo mới do người hâm mộ chung tay đóng góp, mong mang đến cho bà con “một niềm vui nho nhỏ” giữa những ngày chồng chất khó khăn.

Tại phường Rạch Dừa, Câu lạc bộ Vì sức khỏe cộng đồng và Hội Liên hiệp Phụ nữ bền bỉ gây quỹ, gửi về chương trình hơn 100 triệu đồng sau nhiều hoạt động nghĩa tình. Ở các trường học, thầy cô, phụ huynh và học sinh Trường THCS Quang Trung cùng nhau gom góp từng thùng hàng, kèm theo những dòng nhắn gửi ấm áp gửi đến miền Trung ruột thịt.

Đồng hành cùng chương trình, tập thể Công ty TNHH Gia sư eTeacher hỗ trợ 2.000 phần tập vở cho học sinh bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ, với mong muốn các em sớm được trở lại trường.

Song song đó, hệ thống nhà thuốc và Trung tâm tiêm chủng Long Châu hay một bạn đọc giấu tên đã kịp thời gửi tặng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe thiết yếu, ưu tiên vật dụng sơ cứu, phòng bệnh và đảm bảo vệ sinh, những nhu cầu cấp bách trong giai đoạn phục hồi sau lũ.

Hành trình nối dài yêu thương qua nhiều vùng lũ

Từng phần quà bạn đọc gửi về báo Pháp Luật TP.HCM được tập kết trong những ngày cao điểm. Từ sáng sớm đến chiều muộn, đội ngũ PV, biên tập viên và người lao động của báo cùng nhau phân loại, gói ghém, kiểm tra từng thùng hàng, từng bao gạo, từng kiện nhu yếu phẩm, sao cho mỗi phần quà đến tay bà con đều đầy đủ, gọn gàng và kịp thời nhất.

Rồi khoảnh khắc chờ đợi cũng đến, chuyến xe nghĩa tình bắt đầu lăn bánh, mang theo không chỉ là những phần quà cứu trợ, mà còn là sự sẻ chia, là tình cảm của bạn đọc gần xa và tập thể báo Pháp Luật TP.HCM gửi về miền Trung.

Trên hành trình ấy, mỗi thùng hàng, mỗi phần quà đều chất chứa một mong mỏi chung: Kịp thời đến với bà con vùng lũ, tiếp thêm hơi ấm, giúp họ vơi bớt khó khăn và từng bước khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Ở mỗi điểm dừng chân, đoàn đều phối hợp với chính quyền địa phương để khảo sát thực tế, xác minh hoàn cảnh và trao hỗ trợ trực tiếp cho người dân bị ảnh hưởng, ưu tiên các hộ thiệt hại nặng, gia đình có người tử vong, nhà cửa bị sập, tốc mái.

Bà con vùng lũ gửi lời cảm ơn đến bạn đọc báo Pháp Luật TP.HCM

Sau những chặng đường dài xuyên qua vùng lũ, điều đọng lại không chỉ là những phần quà đã được trao đi, mà còn là những lời cảm ơn mộc mạc, chân thành từ bà con vùng thiên tai - những con người vừa đi qua mất mát, đang gắng gượng để đứng dậy từ hai bàn tay trắng.

Tại phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, khu trọ của gia đình bà Lê Thị Hồng Nghĩa từng bị nước lũ dâng cao gần 3 m. Khi nước rút, gần như toàn bộ tài sản trong nhà đã trôi theo dòng lũ. “Phần quà của báo Pháp Luật TP.HCM là sự động viên rất kịp thời, không chỉ cho gia đình tôi mà cho cả những người ở trọ bị ngập, để cùng vượt qua giai đoạn khó khăn này” - bà Nghĩa chia sẻ.

Ở khu phố 2, phường Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên cũ), ông Võ Hoài Nam vẫn chưa hết bàng hoàng khi một phần căn nhà bị sập, đồ đạc và máy móc làm nghề mộc bị hư hỏng, cuốn trôi; sạp hàng nhỏ của vợ ông tại chợ Tân Hiệp cũng không còn gì sau lũ.

Nhận phần hỗ trợ từ bạn đọc, ông Nam rưng rưng: “Hiện giờ gia đình tôi chưa biết bắt đầu lại từ đâu. Trong lúc ngặt nghèo này, sự chia sẻ của báo Pháp Luật TP.HCM và bạn đọc thật sự rất đáng trân quý”.

Cũng trong đợt hỗ trợ này, chị Nguyễn Thị Thùy Trang (24 tuổi, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) có nhà bị sập hoàn toàn trong bão, xúc động nói lời cảm ơn khi nhận phần quà. “Đây là món quà rất ý nghĩa, rất kịp thời, như tiếp thêm động lực để gia đình em vượt qua giai đoạn khó khăn này” - chị Trang chia sẻ.

Những lời cảm ơn giản dị ấy không ồn ào, không hoa mỹ nhưng chính là điểm khép lại đầy xúc động cho hành trình sẻ chia. Bởi hơn cả giá trị vật chất, điều bà con vùng lũ cảm nhận rõ nhất là có người nhớ tới mình, có cộng đồng ở phía sau, sẵn sàng dang tay khi hoạn nạn ập đến.

Hơn 2 tỉ đồng Là số tiền mà bạn đọc báo Pháp Luật TP.HCM đã gửi đến báo, hưởng ứng chương trình “Thương lắm miền Trung ơi!”. Ngoài ra, báo cũng tiếp nhận gần 40 tấn hàng hóa gồm gạo, mì tôm, chăn màn, thuốc men, nước uống, vật dụng học tập... Từ ngày 10-11-2025 đến nay, báo đã thực hiện ba đợt hỗ trợ cho bà con tại TP Huế, Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng. Báo Pháp Luật TP.HCM trân trọng và cảm ơn tình cảm của bạn đọc gần xa đã chung tay hưởng ứng cùng chương trình “Thương lắm miền Trung ơi!”.

Báo Pháp Luật TP.HCM tiếp sức thầy trò vùng lũ Khánh Hòa

Ngày 13-12, đoàn công tác do ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, dẫn đầu phối hợp với báo Pháp Luật TP.HCM và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức trao hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai tại Trường Tiểu học Diên Lạc (xã Diên Lạc).

Tại chương trình, đoàn đã trao tổng cộng 750 triệu đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm, vật tư y tế cho nhà trường. Trong đó, báo Pháp Luật TP.HCM trao tặng 600 triệu đồng để nhà trường làm mái vòm, mua sắm trang thiết bị vật chất; trao 100 suất học bổng (500.000 đồng/suất) và tủ thuốc y tế học đường.

Số tiền được trao sẽ dùng để trang bị mái vòm, mua sắm trang thiết bị vật chất cho Trường Tiểu học Diên Lạc. Ảnh: XUÂN HOÁT

Nhớ lại trận lũ lịch sử vừa qua, thầy Nguyễn Đình Phi Sơn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Diên Lạc, cho biết cơn “đại hồng thủy” đã gây thiệt hại nặng nề: Hơn 60 bộ bàn ghế hư hỏng, máy móc bị ngập nước, hàng ngàn cuốn sách vở của học trò bị ướt sạch. “Nhiều em đến trường mà không còn đồng phục, phải mặc quần áo thường vì lũ cuốn trôi hết. Dù nhà trường đã rất nỗ lực nhưng vẫn vô cùng vất vả để tái thiết. Sự ủng hộ của đoàn công tác lúc này, dù là cuốn vở hay chiếc bút chì, cũng là điều trân quý để thầy trò sớm ổn định tâm lý dạy và học” - thầy Sơn xúc động chia sẻ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, đã ân cần thăm hỏi, động viên thầy cô và học sinh. Ông nhấn mạnh đây là tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM trong việc chung sức, đồng lòng hỗ trợ đồng bào Khánh Hòa vượt qua hoạn nạn.

Thay mặt địa phương, bà Trần Thị Tú Viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, trân trọng cảm ơn sự chi viện quyết liệt, kịp thời của TP.HCM và chương trình “Thương lắm miền Trung ơi!” của báo Pháp Luật TP.HCM. Tinh thần hỗ trợ nhanh nhất, cao nhất đã thực sự lan tỏa.