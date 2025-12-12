Trách nhiệm pháp lý vụ tấn công tài xế đang lái xe buýt 12/12/2025 14:40

(PLO)- Theo luật sư, hành vi tấn công tài xế đang lái xe buýt có dấu hiệu của nhiều tội danh, nếu chưa đến mức xử hình sự có thể xử phạt vi phạm hành chính.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh tài xế xe buýt bị một người đàn ông lao lên chất vấn rồi hành hung.

Theo clip, người đàn ông bước lên xe, lớn tiếng cự cãi và tấn công tài xế khi xe đang di chuyển. Nhiều hành khách hoảng sợ, yêu cầu dừng xe và chạy đến can ngăn, nhưng người này vẫn tiếp tục hành hung tài xế. Rất may, tài xế kịp thời dừng xe an toàn.

Mới đây, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã triệu tập ông Phạm Hồng L (51 tuổi, trú phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An) để làm rõ hành vi gây rối và hành hung tài xế xe buýt.

Từ sự việc trên, bạn đọc thắc mắc người đàn ông có hành vi hành hung tài xế sẽ bị xử lý ra sao?

Người đàn ông tấn công, ôm cổ tài xế xe buýt. Ảnh cắt từ clip.

Luật sư Đào Thị Bích Liên, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết hành vi hành hung tài xế xe buýt khi xe đang di chuyển là đặc biệt nguy hiểm, có thể dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng và kéo theo những trách nhiệm pháp lý khác nhau.

Thứ nhất, trong trường hợp đánh tài xế, tuy không trực tiếp điều khiển xe gây tai nạn, nhưng nhận thức rõ rằng hành vi tấn công có thể khiến tài xế mất khả năng kiểm soát xe buýt, phương tiện được xem là nguồn nguy hiểm cao độ thì khả năng gây chết người là rất lớn. Hành vi này thể hiện tính chất côn đồ, nguy hiểm, và được xem là lỗi cố ý gián tiếp.

Khi đó, người thực hiện hành vi có thể bị truy tố về tội giết người theo Điều 123 BLHS với tình tiết định khung theo điểm n khoản 1 “có tính chất côn đồ”. Khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Trường hợp hậu quả chết người không xảy ra do nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tội, thì đây được xem là phạm tội chưa đạt theo Điều 15 BLHS. Căn cứ vào Điều 57 BLHS, quy định về quyết định hình phạt trong trường hợp phạm tội chưa đạt: Đối với trường hợp phạm tội chưa đạt, nếu điều luật được áp dụng có quy định hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình thì áp dụng hình phạt tù không quá 20 năm; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt không quá ba phần tư mức phạt tù mà điều luật quy định.

Thứ hai, nếu hành vi đánh tài xế chỉ gây thương tích khiến người này mất khả năng điều khiển phương tiện, dẫn tới tai nạn làm chết hoặc gây thương tích cho người khác, mà không có ý định tước đoạt tính mạng, chỉ nhằm đe dọa, “dằn mặt” thì có thể xử lý Tội cố ý gây thương tích theo Điều 134 BLHS.

Việc tấn công người đang điều khiển xe buýt có thể xem là “dùng thủ đoạn gây nguy hại cho từ 02 người trở lên” theo điểm a khoản 1 Điều 134 BLHS, đồng thời tình tiết “có tính chất côn đồ” được áp dụng như tình tiết tăng nặng theo điểm d khoản 1 Điều 52 BLHS. Nếu thương tích nặng hoặc có tình tiết định khung, mức hình phạt có thể lên đến 12 năm tù, thậm chí tù chung thân (theo Điều 134 BLHS).

Thứ ba, hành vi hành hung tài xế trong lúc xe đang lưu thông gây cản trở nghiêm trọng hoạt động giao thông, làm tăng nguy cơ tai nạn cho những người xung quanh. Nếu hành vi cản trở giao thông dẫn đến chết người hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác, người vi phạm có thể bị truy tố về Tội cản trở giao thông đường bộ theo Điều 261 BLHS, với mức phạt từ 3 năm đến 10 năm tù, tùy theo hậu quả xảy ra.

Thứ tư, hành vi chửi bới, la hét, xúc phạm và hành hung tài xế xe buýt trước mặt hành khách, làm náo loạn và gây bất an cho người trên xe, đồng thời làm gián đoạn hoạt động bình thường của phương tiện vận tải công cộng, còn có dấu hiệu của Tội gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 BLHS.

Theo điểm c khoản 2 Điều 318 BLHS, nếu hành vi gây “cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng”, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

Thứ năm, trong trường hợp mức độ gây rối chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định 144/2021, như phạt tiền 1-2 triệu đồng đối với hành vi sử dụng rượu, bia gây mất trật tự công cộng (điểm a khoản 2 Điều 7). Phạt tiền 5-8 triệu đồng nếu cố ý gây thương tích hoặc tổn hại sức khỏe người khác nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự (điểm a khoản 5 Điều 7).

Từ ngày 15-12, Nghị định 282/2025 có hiệu lực (thay thế Nghị định 144/2021). Theo đó, hành vi sử dụng rượu, bia gây mất trật tự công cộng sẽ bị phạt 2-3 triệu đồng (điểm a khoản 2 Điều 8 Nghị định 282/2025), phạt 6-8 triệu đối với hành vi cố ý gây thương tích hoặc tổn hại sức khỏe người khác nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự (điểm a khoản 5 Điều 8 Nghị định 282/2025).