Bắt khẩn cấp người đàn ông tấn công tài xế taxi ở Nha Trang 27/10/2025 09:40

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt khẩn cấp người tấn công tài xế taxi sau va chạm giao thông.

Sáng 27-10, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt khẩn cấp ông Phạm Hoàng Nhất Thống (58 tuổi, ngụ phường Bàn Cờ, TP.HCM) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ông Thống là người đã tấn công tài xế taxi vào tối 25-10, sau khi xảy ra va chạm giao thông tại khu vực đường Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Cảnh sát tống đạt lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Thống. Ảnh: XUÂN HOÁT

Thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 25-10, anh Huỳnh Hạ Sinh (25 tuổi, ngụ phường Cam Linh) lái taxi chạy xe trên đường Trần Phú. Khi đến đoạn gần đối diện quảng trường 2-4 thì xảy ra va chạm với chiếc xe bán tải do ông Thống cầm lái.

Sau va chạm, ông Thống không ở lại xử lý vụ việc mà lớn tiếng rồi rời khỏi hiện trường. Tài xế Sinh sau đó chạy theo để yêu cầu xử lý vụ việc thì bị ông Thống giật điện thoại và liên tục tấn công vào vùng đầu, mặt. Đồng thời ông Thống còn bẻ gãy điện thoại của tài xế Sinh.

Vụ việc đã được người dân quay lại và đưa lên mạng xã hội.

Video: Sau va chạm giao thông, ông Thống tấn công tài xế taxi.

Ngay sau đó, tổ công tác của Công an phường Nha Trang và Phòng CSGT, Công an tỉnh Khánh Hòa đã mời hai người liên quan về trụ sở làm việc. Qua kiểm tra, ông Thống có nồng độ cồn 0,291/lít khí thở.

Tại cơ quan công an, ông Thống thừa nhận trước đó có sử dụng rượu bia.

Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Khánh Hoà đang trưng cầu giám định xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của tài xế taxi và yêu cầu định giá tài sản bị huỷ hoại để xử theo quy định.