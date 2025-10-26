Công an xác minh vụ người đàn ông tấn công tài xế taxi sau va chạm giao thông 26/10/2025 11:28

(PLO)- Người dân ghi lại cảnh một người đàn ông tấn công, hành hung một tài xế taxi ở Nha Trang, Khánh Hòa sau va chạm giao thông.

Sáng 26-10, Thượng tá Đào Xuân Trường, Trưởng Công an phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết Công an phường đã mời hai người liên quan vụ xô xát xảy ra tối 25-10 đến làm việc.

Người đàn ông tấn công tài xế taxi sau va chạm giao thông. Ảnh cắt từ clip

Theo Thượng tá Trường, sự việc bắt nguồn từ va chạm giao thông. Lúc đầu Công an phường nhận báo cáo có vụ va chạm giao thông giữa ô tô bán tải biển số tỉnh Lâm Đồng và một taxi ở Nha Trang. Sự việc được lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đến giải quyết.

"Tuy nhiên, sau đó người đi trên xe bán tải và tài xế taxi xảy ra xô xát như video lan truyền trên mạng xã hội. Tôi đã chỉ đạo vào cuộc, mời những người liên quan đến làm việc"- Thượng tá Trường thông tin.

Trưởng Công an phường Nha Trang nói đã chỉ đạo làm xác minh, làm rõ và sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Cùng ngày, lãnh đạo UBND phường Nha Trang cũng cho biết đã yêu cầu Công an phường khẩn trương xác minh, xử lý vụ xô xát giữa một người đàn ông và tài xế taxi xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, tối 25-10, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế taxi chạy theo người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần tây màu đen, yêu cầu trả lại điện thoại.

Tuy nhiên, người đàn ông không đồng ý, có thái độ hung hãn, tấn công, dùng tay đang cầm điện thoại đánh vào mặt, gáy của tài xế taxi khiến người này ngã xuống đường.

Được người đi đường can ngăn, xô xát mới dừng lại. Tuy nhiên, tài xế taxi bị thương ở mặt, chiếc điện thoại bị vỡ nát.

Nhiều người bày tỏ bức xúc với hành vi đánh người của người đàn ông; đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý nghiêm.