Tra cứu VssID thấy thiếu thời gian đóng BHXH, xử lý thế nào?

(PLO)- Toàn bộ quá trình tham gia bảo hiểm đã được số hóa, đồng bộ, lưu tại Cơ sở dữ liệu của BHXH; do đó không ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

Nhiều bạn đọc thắc mắc khi tra cứu trên ứng dụng VssID (ứng dụng dịch vụ thông tin chính thức trên nền tảng thiết bị di động của Bảo hiểm xã hội - BHXH Việt Nam) thì phát hiện quá trình tham gia BHXH hiển thị chưa đầy đủ, thậm chí có sự chênh lệch so với hồ sơ thực tế.

Bạn đọc Hoàng Thanh Hiền (TP.HCM) cho biết khi tra cứu VssID, quá trình đóng BHXH của chị bị “đứt quãng” ở giai đoạn làm việc tại một doanh nghiệp đã giải thể. “Nếu công ty cũ không còn hoạt động, người lao động phải liên hệ với ai để xác nhận lại thời gian đã đóng? Dữ liệu có được cập nhật đầy đủ hay không?” - chị Hiền băn khoăn.

Bạn đọc Tainguyen…@gmail.com thông tin, ứng dụng VssID chỉ hiển thị thời gian tham gia BHXH ở đơn vị hiện tại, trong khi các giai đoạn làm việc trước đó không được thể hiện rõ. “Nếu không còn giữ hợp đồng lao động cũ, người lao động có cơ hội bổ sung lại dữ liệu hay không và việc này mất bao lâu?”.

Bạn đọc Maimai...@gmail.com cho biết thời gian đóng BHXH của mình bị thiếu vài năm nhưng không xác định được thiếu ở giai đoạn nào do ứng dụng không hiển thị chi tiết từng tháng. “Nếu không xác định chính xác mốc thời gian bị thiếu, người lao động cần làm những bước gì để được cơ quan BHXH kiểm tra tổng thể?”.

Bạn đọc Quitran...@gmail.com lo lắng khi phát hiện dữ liệu trên VssID chưa khớp với sổ BHXH giấy. “Nếu đến thời điểm nghỉ việc hoặc chuẩn bị làm hồ sơ hưởng trợ cấp mà dữ liệu vẫn chưa đồng bộ, quyền lợi của người lao động có bị tạm dừng hay không?”.

BHXH Việt Nam cho biết, thiếu thời gian đóng BHXH trên VssID là tình trạng khá phổ biến và thường xuất phát từ bốn nguyên nhân chính:

- Dữ liệu tại đơn vị sử dụng lao động chưa được cập nhật đầy đủ;

- Doanh nghiệp chậm đóng hoặc thực hiện báo tăng, báo giảm lao động không đúng thời điểm;

- Hệ thống của cơ quan BHXH đang trong quá trình đồng bộ dữ liệu;

- Thông tin cá nhân của người lao động bị sai lệch khiến hệ thống không ghép đúng quá trình tham gia. Khi phát hiện dữ liệu trên VssID không trùng khớp với thực tế, người lao động nên xử lý sớm để tránh ảnh hưởng đến các chế độ sau này.

Để khắc phục tình trạng này, BHXH Việt Nam cho biết, người lao động có thể lựa chọn một trong các cách để kiểm tra và bổ sung thông tin còn thiếu. Người lao động có thể đến trực tiếp cơ quan BHXH nơi đang quản lý để được kiểm tra và cập nhật.

Khi đi, cần mang theo CCCD, mã số BHXH và các giấy tờ chứng minh quá trình làm việc (nếu có). Với những người đang làm việc tại doanh nghiệp, việc phản ánh qua bộ phận nhân sự hoặc cán bộ phụ trách BHXH của đơn vị là cần thiết để doanh nghiệp bổ sung hồ sơ và gửi cơ quan BHXH xác nhận quá trình tham gia.

Ngoài ra, người dùng có thể gửi phản ánh qua Cổng Dịch vụ công quốc gia bằng cách chọn mục “Phản ánh, kiến nghị”, mô tả rõ thời gian bị thiếu và mã số BHXH để được xử lý theo quy trình.

Để tự tra cứu quá trình đóng BHXH, người lao động đăng nhập ứng dụng VssID, chọn mục “Quá trình tham gia” trong phần “Quản lý cá nhân”, sau đó xem chi tiết tại mục “BHXH”. Hệ thống sẽ hiển thị tổng thời gian tham gia, thời gian chậm đóng, đơn vị sử dụng lao động và chi tiết mức đóng từng tháng (VssID chỉ hoạt động với tài khoản đã đăng ký giao dịch điện tử và mỗi tài khoản chỉ đăng nhập trên một thiết bị tại một thời điểm).

Khi đề nghị bổ sung thời gian đóng BHXH, người lao động nên chuẩn bị sẵn các thông tin và giấy tờ cần thiết để việc xác minh diễn ra nhanh chóng. Ảnh chụp màn hình quá trình tham gia BHXH trên VssID, đặc biệt tại các mốc thời gian bị thiếu, sẽ giúp cán bộ BHXH nắm rõ vấn đề. Bên cạnh đó, CCCD, mã số BHXH và các giấy tờ liên quan đến quá trình làm việc là cơ sở quan trọng để đối chiếu dữ liệu và cập nhật chính xác.

BHXH Việt Nam khẳng định toàn bộ quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN đã được số hóa, đồng bộ, lưu tại Cơ sở dữ liệu của Ngành. Do đó, không cần quá lo lắng về việc hiển thị thiếu thời gian tham gia đóng BHXH trên ứng dụng VssID.

Điều này không ảnh hưởng đến quyền lợi khi hưởng các chế độ BHXH. BHXH Việt Nam đang đẩy mạnh các giải pháp để cập nhật đầy đủ dữ liệu về thời gian tham gia BHXH trên ứng dụng VssID cho người lao động trong thời gian sớm nhất.