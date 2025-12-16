Vừa nhận quà, vừa hiểu luật: Chương trình ý nghĩa cho người khuyết tật tại phường An Đông 16/12/2025 14:53

(PLO)- UBND phường An Đông phối hợp Báo Pháp Luật TP.HCM trao quà và tư vấn pháp luật cho người khuyết tật, hỗ trợ họ hiểu về quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Sáng 16-12, UBND phường An Đông (TP.HCM) phối hợp với báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết tật năm 2025. Chương trình đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm sẻ chia, động viên và hỗ trợ người khuyết tật trên địa bàn phường.

UBND phường An Đông (TP.HCM) phối hợp với Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết tật năm 2025. Ảnh: TRẦN MINH

Phường An Đông hiện có 343 người khuyết tật đang hưởng chế độ bảo trợ xã hội hằng tháng. Ảnh: TRẦN MINH

Phường An Đông hiện có 343 người khuyết tật đang hưởng chế độ bảo trợ xã hội hằng tháng. Người khuyết tật được thụ hưởng đầy đủ chính sách theo quy định như: xác định mức độ khuyết tật; trợ cấp bảo trợ xã hội; cấp thẻ bảo hiểm y tế; chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng; giáo dục - đào tạo; văn hóa, thể dục thể thao; tiếp cận các công trình công cộng; học nghề, việc làm; tư vấn pháp luật; thẻ xe buýt miễn phí…

Tại chương trình, ThS Trần Thị Hồng, Phó Trưởng phòng Khám sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình, Chi cục dân số TP.HCM, đã trực tiếp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kết hợp hướng dẫn chăm sóc sức khỏe, giúp người khuyết tật hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, xóa bỏ mặc cảm, nâng cao sự tự tin và khả năng hòa nhập cộng đồng.

ThS Trần Thị Hồng, Phó Trưởng phòng Khám sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình, Chi cục dân số TP.HCM. Ảnh: TRẦN MINH

Đồng thời, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Đông đã trao tặng 30 phần quà cho người khuyết tật tiêu biểu, người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn nhưng nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng tiền mặt.

Nhân kỷ niệm 33 năm Ngày Quốc tế Người Khuyết tật, Báo Pháp Luật TP.HCM cũng trao tặng 30 phần quà đến bà con người khuyết tật trên địa bàn phường, thể hiện tinh thần đồng hành, sẻ chia và trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng.

Ông NVH (55 tuổi, ngụ phường An Đông) cho biết ông rất xúc động khi được nhận quà tại chương trình.

“Đây là sự quan tâm thiết thực của chính quyền địa phương và Báo Pháp Luật TP.HCM, giúp tôi cảm thấy được động viên, có thêm niềm tin để tiếp tục cố gắng trong cuộc sống” - ông H chia sẻ.

Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Đông và Báo Pháp luật TP.HCM trao tặng quà đến người dân. Ảnh: TRẦN MINH - THẢO HIỀN

Trong khuôn khổ chương trình, Chi đoàn Báo Pháp Luật TP.HCM cũng tổ chức hoạt động trợ giúp pháp lý miễn phí, tư vấn pháp luật cho người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Tại chương trình, nhiều người dân đã được tư vấn, giải đáp các vướng mắc liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Ảnh: THẢO HIỀN

Trong đó, bà Trương Thị Phượng (60 tuổi, ngụ phường An Đông) cho biết bà đến chương trình để được hỗ trợ tư vấn về chia thừa kế trong gia đình. Do điều kiện sức khỏe hạn chế, việc tiếp cận các dịch vụ pháp lý đối với bà gặp nhiều khó khăn.

Bà Trương Thị Phượng, 60 tuổi, ngụ phường An Đông. Ảnh: THẢO HIỀN

“Nhờ có chương trình tư vấn pháp luật miễn phí ngay tại địa phương, tôi được các luật sư hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu về thủ tục chia thừa kế, quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình. Tôi cảm thấy rất yên tâm và biết ơn vì được hỗ trợ kịp thời - bà Phượng bày tỏ.

Luật sư Lê Thành Công và Luật sư Nguyễn Thị Diễm Phượng - hai luật sư thuộc Chương trình Trợ giúp pháp lý miễn phí của báo Pháp Luật TP.HCM, nhận thư cảm ơn từ chương trình. Ảnh: THẢO HIỀN

Chị Lê Thị Kim Thoa, Bí thư Chi đoàn Báo Pháp Luật TP.HCM, cho biết việc phối hợp cùng UBND phường An Đông tổ chức hoạt động trao quà và trợ giúp pháp lý miễn phí xuất phát từ mong muốn đồng hành, sẻ chia với người khuyết tật và người dân có hoàn cảnh khó khăn; qua đó góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Theo chị Thoa, bên cạnh việc hỗ trợ về vật chất, chương trình còn hướng đến việc giúp người dân, đặc biệt là người khuyết tật, nâng cao nhận thức pháp luật, tự tin hơn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, từ đó từng bước ổn định cuộc sống và hòa nhập xã hội.

Nhân dịp này, chị Thoa cũng gửi lời chúc sức khỏe đến bà con, mong mọi người luôn giữ tinh thần lạc quan, vững tin, tiếp tục vượt qua khó khăn.