Bộ trưởng Tư pháp chúc mừng 28 năm thành lập hệ thống Trợ giúp pháp lý Việt Nam 06/09/2025 17:18

Nhân dịp kỷ niệm 28 năm ngày thành lập hệ thống Trợ giúp pháp lý Việt Nam (6-9-1997 – 6-9-2025), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh đã gửi thư chúc mừng đến toàn thể đội ngũ trợ giúp viên pháp lý cùng các tổ chức, cá nhân đang tham gia đóng góp cho sự nghiệp trợ giúp pháp lý vì cộng đồng.

Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh. Ảnh: Bộ Tư pháp.

Trong thư, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh bày tỏ lòng tri ân sâu sắc, đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành cùng những lời chúc mừng nồng nhiệt tới những người đã và đang cống hiến cho sự phát triển của hệ thống trợ giúp pháp lý - một bộ phận quan trọng của ngành Tư pháp.

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh.

Trong suốt 28 năm qua, hệ thống Trợ giúp pháp lý Việt Nam đã không ngừng phát triển, khẳng định vai trò, sứ mệnh quan trọng trong việc bảo vệ công lý, bảo đảm quyền tiếp cận pháp luật của người dân, đặc biệt là người có công với cách mạng, người nghèo và các đối tượng ‘dễ bị tổn thương’ trong xã hội.

"Những kết quả đạt được là minh chứng cho giá trị nhân văn sâu sắc của công tác trợ giúp pháp lý và bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần tận tâm, trách nhiệm của các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động công tác trong lĩnh vực này trên khắp cả nước" - Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh.

Trước thềm kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phồn vinh, thịnh vượng và phát triển của dân tộc, Bộ trưởng Bộ Tư pháp bày tỏ tin tưởng và mong muốn hệ thống Trợ giúp pháp lý Việt Nam cùng đội ngũ làm công tác này tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, đoàn kết, phát triển mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, thu hút sự tham gia của toàn xã hội, giúp người dân ngày càng tiếp cận tốt hơn chính sách trợ giúp pháp lý nhân văn của Đảng và Nhà nước. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào công lý, lan tỏa văn hóa tuân thủ pháp luật, xứng đáng với kỳ vọng và sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh mong muốn đội ngũ tiếp tục đồng hành cùng ngành Tư pháp, đóng góp trí tuệ và tâm huyết xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, hướng tới một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, hạnh phúc.