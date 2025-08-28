Ngành Tư pháp TP.HCM: Đoàn kết, sáng tạo, vì dân phục vụ 28/08/2025 20:17

Chiều 28-8, Sở Tư pháp TP.HCM đã tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28-8-1945 – 28-8-2025), trong không khí trang nghiêm, ấm áp nghĩa tình.

Buổi lễ vinh dự đón tiếp ông Nguyễn Đức Chính, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM và các nguyên lãnh đạo Sở Tư pháp qua các thời kỳ.

Sở Tư pháp TP.HCM đã tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam. Ảnh: TRẦN MINH

Đáng chú ý, sau khi vận hành chính thức mô hình chính quyền hai cấp từ ngày 1-7-2025, đây là lần đầu tiên buổi họp mặt diễn ra với sự hiện diện đầy đủ của lãnh đạo các thời kỳ của Sở Tư pháp ba tỉnh hợp nhất.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM. Ảnh: TRẦN MINH

Tại buổi lễ, các thế hệ cán bộ, đại biểu ngành Tư pháp đã cùng nhau nhìn lại chặng đường 80 năm xây dựng và trưởng thành, bày tỏ niềm tự hào về những dấu ấn vẻ vang mà ngành đã đạt được. Toàn ngành đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp bước truyền thống, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác, xây dựng ngành Tư pháp ngày càng vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển của TP.HCM và cả nước.

Các đại biểu cũng ôn lại lịch sử hình thành ngành Tư pháp Việt Nam. Ngày 28-8-1945, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã công bố thành lập nội các thống nhất quốc gia gồm 13 bộ, ngành, trong đó có Bộ Tư pháp - sự kiện mở đầu cho quá trình xây dựng và phát triển của ngành trong suốt 80 năm qua.

Các đại biểu và cùng đông đảo cán bộ lãnh đạo, công chức và người lao động Sở Tư pháp TP.HCM chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: TRẦN MINH

Đoàn kết, đổi mới và phục vụ nhân dân là kim chỉ nam của Tư pháp TP.HCM Tại Lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Đức Chính, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, đã có bài phát biểu đầy xúc động, gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp Thành phố. Ông Nguyễn Đức Chính, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM. Ảnh: TRẦN MINH Ông Nguyễn Đức Chính nhấn mạnh, trong suốt chặng đường hình thành và phát triển, ngành Tư pháp TP.HCM đã xây dựng và gìn giữ được ba giá trị cốt lõi: - Tinh thần đoàn kết: Dù trải qua nhiều giai đoạn thay đổi, sáp nhập, ngành vẫn giữ vững sự gắn kết, đồng lòng - đây là nền tảng quan trọng để tiếp tục phát triển. - Đổi mới, sáng tạo: TP.HCM luôn là cái nôi của nhiều sáng kiến, giải pháp pháp lý mới, là nơi thí điểm các mô hình cải cách được nhân rộng ra cả nước. - Phục vụ nhân dân, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền: Ngành Tư pháp TP.HCM không ngừng đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu, đồng thời cung cấp cơ sở pháp lý vững chắc, đáng tin cậy cho lãnh đạo Thành phố. Nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp bày tỏ niềm tin rằng, các thế hệ cán bộ Tư pháp hôm nay sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống quý báu ấy, đưa ngành Tư pháp TP.HCM ngày càng vững mạnh, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp đổi mới và phát triển của Thành phố cũng như cả nước.

Nhân dịp này, Sở Tư pháp TP.HCM đã tuyên dương, khen thưởng nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành trong giai đoạn mới.