Hướng dẫn mới về BHXH bắt buộc của quân nhân 27/08/2025 10:43

(PLO)- Thông tư 90/2025/TT-BQP hướng dẫn chi tiết mức đóng, phương thức, thời hạn đóng BHXH bắt buộc của quân nhân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.

Nhằm phổ biến hướng dẫn về quản lý thu, đóng BHXH và các chế độ BHXH bắt buộc đối với quân nhân cũng như người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân, BHXH TP.HCM đã có thông tin những nội dung quan trọng tại Thông tư 90/2025/TT-BQP.

Theo đó, Thông tư số 90/2025/TT-BQP có hiệu lực thi hành từ ngày 2-10-2025; tuy nhiên các chế độ, chính sách BHXH mà Thông tư hướng dẫn được áp dụng từ ngày 1-7-2025.

Thông tư áp dụng cho người lao động tham gia BHXH bắt buộc trong Bộ Quốc phòng, bao gồm:

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

- Hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân; học viên quân đội, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;

- Người lao động thuộc 2 đối tượng trên trong thời gian đi học tập, thực tập, công tác, nghiên cứu, đi điều dưỡng ở nước ngoài mà vẫn hưởng tiền lương hoặc phụ cấp quân hàm hoặc sinh hoạt phí ở trong nước, thì được đóng và hưởng các chế độ BHXH quy định tại Thông tư.

Thông tư cũng được áp dụng cho người sử dụng lao động tham gia BHXH bắt buộc bao gồm: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện chính sách BHXH đối với các đối tượng trên.

Bộ Quốc phòng đóng BHXH bắt buộc hằng tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Luật BHXH.

Mức đóng và tiền lương làm căn cứ đóng BHXH: 2 năm đầu tính từ tháng, năm nhập ngũ (đủ 24 tháng) đóng bằng 22% của 2 lần mức tham chiếu; sau đó cứ mỗi năm tiếp theo tăng thêm 0,5 lần mức tham chiếu, tối đa bằng 4 lần mức tham chiếu.

Trường hợp người lao động có thời gian tham gia BHXH trước và sau ngày 1-7-2025 đều thuộc đối tượng hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân; học viên quân đội, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí thì thời gian xác định 2 năm đầu làm cơ sở tính tiền lương đóng BHXH được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 157/2025.

Thông tư 90/2025/TT-BQP hướng dẫn chi tiết mức đóng, phương thức, thời hạn đóng BHXH bắt buộc của quân nhân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân. Ảnh: NGUYỆT NHI

Ví dụ: Thượng sĩ Hoàng Văn Ngân, Học viên Học viện Kỹ thuật Quân sự, tham gia BHXH từ tháng 9/2024 đến tháng 6/2029 (4 năm 10 tháng).

Mức đóng BHXH hằng tháng của đồng chí Ngân được thực hiện như sau:

Từ tháng 9-2024 đến tháng 6-2025 (10 tháng): Mức đóng BHXH hằng tháng bằng 22% của mức lương cơ sở (trước thời điểm Luật BHXH năm 2024 có hiệu lực);

Từ tháng 7-2025 đến tháng 8-2026 (14 tháng): Mức đóng BHXH hằng tháng bằng 22% của 2 lần mức tham chiếu;

Từ tháng 9-2026 đến tháng 8/2027 (12 tháng): Mức đóng BHXH hằng tháng bằng 22% của 2,5 lần mức tham chiếu;

Từ tháng 9/2027 đến tháng 8/2028 (12 tháng): Mức đóng BHXH hằng tháng bằng 22% của 3 lần mức tham chiếu;

Từ tháng 9-2028 đến tháng 6/2029 (10 tháng): Mức đóng BHXH hằng tháng bằng 22% của 3,5 lần mức tham chiếu.