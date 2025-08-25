Mức đóng BHYT học sinh, sinh viên tại TP.HCM: Nơi hỗ trợ 50%, nơi 70% 25/08/2025 19:47

Mới đây, BHXH TP.HCM đã có thông báo số 751/TB-BHXH về mức đóng BHYT của học sinh, sinh viên tại TP.HCM.

Theo đó, học sinh, sinh viên ở địa bàn tỉnh Bình Dương và TP.HCM trước khi sáp nhập được ngân sách hỗ trợ 50% mức đóng, còn ở địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước sáp nhập được hỗ trợ 70%. Cụ thể:

- Cơ sở giáo dục tại tỉnh Bình Dương và TP.HCM trước khi sáp nhập: Số tiền đóng BHYT HSSV = Mức tham chiếu x 4.5% x 50% x số tháng tham gia (Mức tham chiếu từ ngày 1-7-2025 là 2.340.000 đồng).

Cụ thể mức đóng như sau:

Học sinh, sinh viên ở địa bàn tỉnh Bình Dương và TP.HCM trước khi sáp nhập được ngân sách hỗ trợ 50%. Nguồn: BHXH TP.HCM

- Cơ sở giáo dục tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước khi sáp nhập): Số tiền đóng BHYT HSSV = Mức tham chiếu x 4.5% x 30% x số tháng tham gia (Mức tham chiếu từ ngày 1-7-2025 là 2.340.000 đồng).

Cụ thể mức đóng như sau:

Học sinh, sinh viên ở địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ được hỗ trợ 70%. Nguồn: BHXH TP.HCM

Ngoài ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% mức đóng BHYT theo Nghị định số 188/2025, HSSV học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước khi sáp nhập) vẫn tiếp tục hỗ trợ thêm 20% kinh phí cấp thẻ BHYT HSSV theo Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND, áp dụng đến ngày 31-12-2025.

Từ ngày 1-1-2026, BHXH TP.HCM sẽ có hướng dẫn tiếp tục hoặc tạm ngừng thực hiện chính sách hỗ trợ thêm 20% kinh phí cấp thẻ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên theo Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND.

Nguyên nhân là chính sách hỗ trợ BHYT tại từng địa bàn được áp dụng căn cứ vào các nghị quyết của HĐND 3 tỉnh, thành phố trước đây ban hành. Do đó, BHXH TP.HCM đã đề xuất chính quyền TP.HCM nên có chính sách hỗ trợ thống nhất trên toàn địa bàn thành phố theo địa giới hành chính mới.

BHXH TP.HCM khuyến nghị phụ huynh và HSSV đăng ký tham gia BHYT ngay từ đầu năm học, không để gián đoạn, nhằm đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh theo quy định của Luật BHYT.