Mức đóng BHYT học sinh, sinh viên tại TP.HCM: Nơi hỗ trợ 50%, nơi 70%

Mới đây, BHXH TP.HCM đã có thông báo số 751/TB-BHXH về mức đóng BHYT của học sinh, sinh viên tại TP.HCM.
Theo đó, học sinh, sinh viên ở địa bàn tỉnh Bình Dương và TP.HCM trước khi sáp nhập được ngân sách hỗ trợ 50% mức đóng, còn ở địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước sáp nhập được hỗ trợ 70%. Cụ thể:
- Cơ sở giáo dục tại tỉnh Bình Dương và TP.HCM trước khi sáp nhập: Số tiền đóng BHYT HSSV = Mức tham chiếu x 4.5% x 50% x số tháng tham gia (Mức tham chiếu từ ngày 1-7-2025 là 2.340.000 đồng).
Cụ thể mức đóng như sau:
- Cơ sở giáo dục tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước khi sáp nhập): Số tiền đóng BHYT HSSV = Mức tham chiếu x 4.5% x 30% x số tháng tham gia (Mức tham chiếu từ ngày 1-7-2025 là 2.340.000 đồng).
Cụ thể mức đóng như sau:
Ngoài ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% mức đóng BHYT theo Nghị định số 188/2025, HSSV học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước khi sáp nhập) vẫn tiếp tục hỗ trợ thêm 20% kinh phí cấp thẻ BHYT HSSV theo Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND, áp dụng đến ngày 31-12-2025.
Từ ngày 1-1-2026, BHXH TP.HCM sẽ có hướng dẫn tiếp tục hoặc tạm ngừng thực hiện chính sách hỗ trợ thêm 20% kinh phí cấp thẻ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên theo Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND.
Nguyên nhân là chính sách hỗ trợ BHYT tại từng địa bàn được áp dụng căn cứ vào các nghị quyết của HĐND 3 tỉnh, thành phố trước đây ban hành. Do đó, BHXH TP.HCM đã đề xuất chính quyền TP.HCM nên có chính sách hỗ trợ thống nhất trên toàn địa bàn thành phố theo địa giới hành chính mới.
BHXH TP.HCM khuyến nghị phụ huynh và HSSV đăng ký tham gia BHYT ngay từ đầu năm học, không để gián đoạn, nhằm đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh theo quy định của Luật BHYT.
Học sinh, sinh viên đăng ký và đóng BHYT tại cơ sở giáo dục theo 3 phương thức
- 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng (khuyến khích 12 tháng). Trường hợp thẻ BHYT hết hạn trong năm 2025 hoặc chưa tham gia trước đó thì chỉ đóng cho những tháng còn lại đến 31-12-2025.
- HSSV thuộc hộ cận nghèo phải tham gia BHYT tại địa phương (ngân sách hỗ trợ 70%); nếu chưa tham gia thì đăng ký theo diện HSSV tại trường. Trường hợp sau đó được cấp thẻ theo nhóm khác sẽ được hoàn trả phần tiền đã đóng từ thời điểm thẻ mới có giá trị.
- Đối với HSSV có thẻ BHYT theo nhóm khác (thân nhân công an, quân đội, ban cơ yếu; hộ nghèo, cận nghèo…) nếu thẻ hết hạn và không tiếp tục theo nhóm đó thì tham gia BHYT HSSV tại cơ sở giáo dục từ tháng tiếp theo đến hết thời hạn chung của trường.