TP.HCM có giải pháp để bảo vệ quyền lợi cho người lao động không đủ 15 năm đóng BHXH 08/08/2025 13:03

(PLO)- BHXH TP.HCM kiến nghị hỗ trợ thêm 20% mức đóng BHXH tự nguyện cho người lao động từ 45 đến 60 tuổi, nhằm giúp họ đủ điều kiện hưởng lương hưu và được cấp thẻ BHYT.

Mới đây, BHXH TP.HCM vừa báo cáo Thành ủy và UBND TP.HCM đề xuất nhiều giải pháp thực hiện các chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT trên địa bàn TP. Đáng chú ý, BHXH TP.HCM kiến nghị hỗ trợ thêm 20% mức đóng BHXH tự nguyện cho người lao động trong độ tuổi từ 45 đến 60.

Theo BHXH TP.HCM, hiện có nhiều người lao động trung niên, đặc biệt là lao động phi chính thức, chưa tích lũy đủ 15 năm đóng BHXH - điều kiện tối thiểu để được hưởng lương hưu theo Điều 98 Luật BHXH số 41/2024/QH15. Nếu không có chính sách hỗ trợ phù hợp, nhóm đối tượng này sẽ khó tiếp cận được lương hưu và các quyền lợi bảo hiểm y tế khi về già.

Từ đó, cơ quan BHXH TP.HCM đề xuất ngân sách TP hỗ trợ thêm 20% mức đóng BHXH tự nguyện cho người dân trong độ tuổi 45-60 ngoài 20% đã được hỗ trợ từ Trung ương. Mức hỗ trợ này được căn cứ theo khoản 6 Điều 6 Luật BHXH 2024 và Điều 5 Nghị định 159/2025. Khi đủ điều kiện về thời gian đóng và độ tuổi, người tham gia sẽ được hưởng lương hưu hằng tháng và được cấp thẻ BHYT với mức hưởng 95%.

Cùng với đó, BHXH TP.HCM kiến nghị HĐND TP.HCM xem xét chính sách hỗ trợ đóng BHXH, BHYT cho nhiều nhóm yếu thế khác như người nghèo, cận nghèo, học sinh - sinh viên, người từ 60 đến dưới 75 tuổi không hưởng trợ cấp hưu trí hoặc bảo trợ xã hội, người lao động sau thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp chưa có việc làm, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Mức hỗ trợ được đề xuất dao động từ 20% đến 100% tùy nhóm đối tượng. BHXH TP.HCM đồng thời đề xuất lấy chính sách cao nhất từng được áp dụng tại TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu làm căn cứ thống nhất trên toàn TP sau khi sáp nhập hành chính.

Ngoài ra, BHXH TP.HCM cũng đề nghị các cơ quan chức năng như công an, UBND cấp xã, Ban chỉ đạo Đề án 06… phối hợp cung cấp dữ liệu về các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ đóng BHYT, nhằm giúp ngành BHXH cấp thẻ đúng, đủ và kịp thời.

Các nhóm được hỗ trợ bao gồm trẻ em dưới 6 tuổi, người nghèo, người dân tộc thiểu số, người dân sống tại xã đảo, vùng đặc biệt khó khăn, thân nhân người có công, người được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nạn nhân bom mìn và nhiều nhóm khác được quy định trong Luật BHYT sửa đổi năm 2024 và các nghị định hướng dẫn.

Về công tác tuyên truyền, BHXH TP.HCM nhấn mạnh cần tăng cường phổ biến chính sách BHXH, BHYT trong cộng đồng dân tộc thiểu số và nhóm yếu thế. Ngoài ra, việc vận động học sinh - sinh viên tham gia BHYT cũng được lưu ý khi hiện nay tỉ lệ tham gia tại một số trường đại học, cao đẳng còn thấp, chỉ đạt khoảng 50%-60%.

BHXH TP.HCM đề xuất các trường đưa chỉ tiêu BHYT vào tiêu chí thi đua, tổ chức thu BHYT từ đầu năm học, đồng thời phát huy vai trò của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trong công tác tuyên truyền và hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được cấp thẻ BHYT thông qua vận động xã hội hóa.

Theo kế hoạch, TP.HCM đặt mục tiêu trong năm 2025 có trên 95% dân số tham gia BHYT, 57% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH bắt buộc, 2,5% tham gia BHXH tự nguyện. Đến năm 2030, con số này lần lượt tăng lên 62% và 5%. Ngoài ra, chỉ số hài lòng của người tham gia BHXH được kỳ vọng đạt 98%.

BHXH TP.HCM nhấn mạnh rằng để đạt được các mục tiêu này, cần sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền, các ngành chức năng, tổ chức chính trị - xã hội và sự đồng thuận của người dân toàn TP.

Bảng mức đề xuất cụ thể: