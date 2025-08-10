TP.HCM: Phường Bình Trị Đông trao 100 suất quà, học bổng cho công nhân 10/08/2025 18:23

(PLO)- Theo ông Bùi Thanh Hoài, Chủ tịch UBND phường Bình Trị Đông, hoạt động chăm lo an sinh và ra quân giữ gìn môi trường diễn ra cùng lúc.

Sáng 10-8, UBND phường Bình Trị Đông, TP.HCM phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các đoàn thể chính trị - xã hội đồng loạt tổ chức hai hoạt động ý nghĩa: Ngày hội “Lan tỏa yêu thương - Gieo mầm hạnh phúc” và Lễ ra quân phát động cuộc vận động “Người dân phường Bình Trị Đông không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố, phường sạch, xanh và thân thiện môi trường”, kết hợp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết.

Ngày hội “Lan tỏa yêu thương - Gieo mầm hạnh phúc”.

Tham dự có bà Nguyễn Thị Bé Hai, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; ông Bùi Thanh Hoài, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Lễ ra quân phát động cuộc vận động “Người dân phường Bình Trị Đông không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố, phường sạch, xanh và thân thiện môi trường.

Trao yêu thương, gieo hạt mầm hạnh phúc

Tại Ngày hội "Lan tỏa yêu thương - Gieo mầm hạnh phúc”, chương trao 50 suất quà (25 triệu đồng) cho thanh niên công nhân; 50 suất học bổng và dụng cụ học tập (60 triệu đồng) đến con em công đoàn viên.

Bên cạnh đó, người dân còn được thay nhớt xe miễn phí (250 suất, 45 triệu đồng), khám và tư vấn chăm sóc răng miệng cho hơn 100 lượt.

Bà Nguyễn Thị Bé Hai, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bình Trị Đông, TP.HCM (đứng giữa bên trái) trao quà trong ngày hội.

Ngoài ra, 57 suất quà được trao cho các hộ dân khó khăn. Ban tổ chức còn bố trí gian hàng bình ổn giá, giới thiệu việc làm, hỗ trợ người dân ổn định đời sống.

Ông Bùi Thanh Hoài, Chủ tịch UBND phường Bình Trị Đông, TP.HCM (áo trắng đứng giữa) trao quà trong ngày hội.

Bà Nguyễn Thị Minh, 58 tuổi, ngụ phường Bình Trị Đông, TP.HCM xúc động chia sẻ: “Tôi không chỉ nhận được phần quà mà còn thấy được sự quan tâm của chính quyền và các mạnh thường quân. Cảm giác này rất ấm lòng, lúc cuộc sống còn nhiều khó khăn”.

Đoàn viên, hội viên, thanh niên công nhân và người dân có hoàn cảnh khó khăn tham dự ngày hội.

Chung tay vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Cùng với đó, Lễ ra quân bảo vệ môi trường và phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết cũng thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, lực lượng vũ trang và người dân tham gia. Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đồng loạt dọn vệ sinh, thu gom rác, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm, xử lý điểm nước đọng, diệt lăng quăng/bọ gậy.

Đại diện các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân trên địa bàn dọn vệ sinh, thu gom rác, khơi thông cống rãnh.



Nhiều băng rôn, tờ rơi được phát đến từng hộ gia đình với thông điệp: “Không xả rác ra đường phố, kênh rạch - Phân loại rác tại nguồn - Giữ gìn môi trường sống xanh - sạch - đẹp”.

Anh Trần Văn Minh, lực lượng tham gia lễ ra quân, cho biết: “Tham gia dọn vệ sinh, tôi thấy mọi người rất nhiệt tình. Nếu mỗi người đều giữ gìn khu phố của mình sạch đẹp thì phường sẽ luôn xanh và đáng sống”.

Lễ ra quân bảo vệ môi trường và phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết cũng thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, lực lượng vũ trang và người dân.