Nhận lương bằng ngoại tệ sẽ đóng BHXH như thế nào? 26/08/2025 15:40

Nhiều bạn đọc thắc mắc: Nếu hợp đồng lao động ghi lương trả bằng ngoại tệ (không phải USD) thì khi đóng BHXH bắt buộc sẽ tính như thế nào?

Ảnh minh họa.

BHXH TP.HCM trả lời: Căn cứ theo quy định tại Điều 26 Nghị định 115/2015 quy định về việc đóng BHXH đối với trường hợp nhận lương bằng ngoại tệ thì tiền lương tháng đóng BHXH ghi trong sổ BHXH là tiền lương bằng “Đồng Việt Nam”.

- Tiền lương tháng đóng BHXH được tính bằng “Đồng Việt Nam” trên cơ sở tiền lương bằng ngoại tệ được chuyển đổi bằng “Đồng Việt Nam” theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố.

- Tỷ giá được lấy tại thời điểm ngày 2-1 cho 06 tháng đầu năm và ngày 1-7 cho 06 tháng cuối năm.

Lưu ý, trong trường hợp trùng vào ngày nghỉ mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa công bố thì lấy tỷ giá của ngày tiếp theo liền kề do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố.

"Đề nghị các đơn vị, bạn đọc đối chiếu quy định trên để xác định mức lương đóng BHXH bằng “Đồng Việt Nam”, trên cơ sở đó kê khai phát sinh tăng/giảm/điều chỉnh theo mẫu biểu nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH cập nhật dữ liệu, ghi nhận quá trình đóng BHXH cho người lao động", BHXH TP.HCM cho biết.